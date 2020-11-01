زيدان: الخلاف بين بنزيمة وفينيسيوس انتهى

دوليه

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الاسباني، أول من امس، أن الخلاف الذي حصل بين لاعبيه مواطنه كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني «انتهى».

وكانت الكاميرات الموجودة في النفق المؤدي الى غرف الملابس التقطت بعد انتهاء الشوط الأول محادثة باللغة الفرنسية بين بنزيمة ومواطنه فيرلان ميندي تتمحور حول زميلهما الشاب.

وفي اشارة الى فينيسيوس البالغ من العمر 20 عاماً، قال بنزيمة (30 عاماً) «انه يفعل ما يريد. لا تلعب معه. انه يلعب ضدنا». ثم شوهد اللاعبان يتحدثان الى فينيسيوس دون التمكن من معرفة عما كان يدور بينهم.

وتناقلت وسائل الاعلام الاسبانية على نطاق واسع كلمات بنزيمة. لكن زيدان أكد «كان هناك نقاش» بين اللاعبين «لكن كل شيء انتهى». وأضاف «تحدث أشياء كثيرة، تلك الأشياء البسيطة التي تحدث بين لاعبين اثنين على أرض الملعب. أنا لا أقول ذلك لتجنب المشكلة، لأن ما حدث قد حدث. وهذه هي الأشياء التي تحدث من وقت لآخر عندما تلعب مباراة حيث يوجد بعض التوتر».

واعتبر زيدان أن «الشيء الوحيد هو أنه لا يمكنك السماح للأمور بأن تبقى معلقة كان هناك نقاش بين اللاعبين وهذا كل شيء، لقد انتهى الأمر. في اليوم التالي، ننتقل الى شيء آخر».

وتابع «أنا أعرف أن الناس يحبون مثل هذه المشاحنات. ولكن لا يسعني الا أن أقول ان ذلك حدث وأنه سيحدث مرة أخرى. وأعتقد أنه من وقت لآخر، وفي خضم هذه اللحظة، يظهر ذلك أيضا شخصية الفريق».

وأشار اللاعب السابق لريال مدريد ويوفنتوس الايطالي الى أنه واجه الأمر نفسه عندما كان لاعبا «حدث ذلك، ليس لي تجاه لاعب آخر، ولكن لاعبين آخرين بالنسبة لي أيضا».

وتم استبدال فينيسيوس بالبلجيكي ادين هازار العائد من الاصابة في الدقيقة 70 عندما كان الملكي متأخرا أمام مضيفه 0-2، لكن بنزيمة اعاد الفريق الى المنافسة بتقليصه النتيجة الى 1-2 قبل ان يدرك البرازيلي الاخر كاسيميرو التعادل في الوقت الضائع (90+3).

