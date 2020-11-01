رونالدو لمارادونا: أنت الأفضل بعدي

دوليه

أرسل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مقطع فيديو كتهنئة لأسطورة كرة القدم، الأرجنتيني دييغو مارادونا، أول من امس بمناسبة عيد مولده الـ60.

وتمنى رونالدو لمارادونا أن يستمتع بالحياة، وصنفه بأنه «رقم واحد» في تاريخ كرة القدم، لكن «بعد البيتشو»، وهو اللقب الذي أُطلق على البرتغالي، خلال فترة لعبه في اسبانيا.

وقال رونالدو «مرحبا دييغو كيف حالك؟ أستمع حاليا لبعض الكومبيا (نوع من الفولكلور والرقص في كولومبيا)».

وتابع «أرسل لك تهانئي بعيد مولدك الـ60 وأتمنى لك الأفضل، وأن يسير كل شيء على ما يرام وتستمتع بحياتك». وأضاف «عناق كبير لك يا رقم واحد، لكن بعد البيتشو»، وأرفق صورة يظهر فيها وهو يغمز بعينه.

يُذكر أن يوفنتوس أعلن، اول من امس تعافي رونالدو من فيروس كورونا المستجد، بعدما غاب مهاجم ريال مدريد السابق عن آخر مباريات الفريق، في الكالتشيو ودوري أبطال أوروبا. وأوضح يوفنتوس أن رونالدو الذي عانى من الفيروس لقرابة 19 يوماً أجرى فحوصات جديدة وجاءت نتيجتها السلبية، ليصبح قادراً على المشاركة مع بطل ايطاليا في الأيام المقبلة.

من جانب أخر هنأ أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه «صديقه العظيم» الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا بعيد ميلاده الستين أول من امس، مؤكدا أنه سيدعمه «دائما».

ونشر بيليه صورة له مع مارادونا خلال مباراة ودية ضد ايطاليا في 10 يونيو 1987 في زيوريخ على «انستغرام» ارفقها بتعليق كتب فيه بالبرتغالية والاسبانية والانكليزية «صديقي العظيم مارادونا. سوف أصفق لك دائما، وسوف أدعمك دائما استمرارك في الابتسام يجعلني أبتسم».

وتأتي معايدة بيليه لمارادونا بعد اسبوع من قيام الأخير بمعايدة «الجوهرة السوداء» بعيد ميلاده الثمانين، بقوله «أتمنى للملك بيليه حياة طويلة». وكانت العلاقات بين بيليه ومارادونا بعيدة كل البعد عن كونها ودية في الماضي، اذ كان صاحبا الرقم 10 يتنافسان لفترات طويلة على لقب أفضل لاعب كرة قدم على الاطلاق.

