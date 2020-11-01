ديوكوفيتش ودَّع دورة فيينا

دوليه

تعرّض الصربي نوفاك ديوكوفيتش المنصف أول عالميا لهزيمة ثقيلة أول من امس أمام الايطالي لورنسو سونيغو 2-6 و1-6، ليودع دورة فيينا للتنس من الدور ربع النهائي فيما يأمل بانهاء العام الحالي في صدارة التصنيف للمرة السادسة في تاريخه.

وهي الخسارة الثالثة لديوكوفيتش هذا العام مقابل 39 انتصارا وبات تحقيق انجاز انهائه الموسم في المركز الأول للمرة السادسة وبالتالي معادلة رقم الأميركي بيت سامبراس مرهونا بعدم قبول الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا دعوة المشاركة في دورة صوفيا الشهر القادم والانتظار لفترة أطول اذ كان فوزه بلقب الدورة يحسم تحقيق هدفه. وقال ديوكوفيتش بعد المباراة لموقع رابطة اللاعبين المحترفين «لقد كان أفضل في كل جزء من اللعبة. كانت مباراة سيئة جدا من جانبي، ولكن مذهلة من جانبه». وأضاف النجم الصربي الذي كان يخوض أول بطولة له منذ هزيمته في المباراة النهائية لبطولة رولان غاروس أمام نادال قبل ثلاثة أسابيع «لقد استحق هذه النتيجة بالتأكيد».

وقال المصنف 42 الذي تمكن من الحاق هزيمة ثقيلة بديوكوفيتش «بالتأكيد هو أفضل انتصار في حياتي. نوفاك هو الأفضل في العالم. اليوم لعبت بشكل جيد جدا».

واضاف «انه أمر لا يصدق. انه مدهش. لقد لعبت أفضل مباراة في حياتي. أنا سعيدة للغاية». وخسر المصنف ثالثا النمسوي دومينيم تييم حامل اللقب امام الروسي أندري روبليف 6-7 (5-7) و2-6. وقال الروسي المصنف ثامنا عالميا «جئت الى هنا وليس لدي ما أخسره. لقد قدمت موسما رائعا حقا. جئت الى هنا بلا توقعات، فقط أريد أن أبذل قصارى جهدي. للمواجهة في كل مباراة. في النهاية، أنا هنا في نصف النهائي».

