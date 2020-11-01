الخليفي براءة

دوليه

برّأ القضاء السويسري أول من امس رئيس مجموعة «بي أن» الاعلامية ناصر الخليفي من قضية فساد حول حقوق نقل تلفزيوني لمونديالي 2026 و2030. وأكد الخليفي تبرئة اسمه بشكل كامل وقطعي من أي تهم فساد قائلاً : «بعد استهدافي بحملة قاسية استمرت أربع سنوات، أُغفِلَتْ خلالها الحقائقُ الأساسية والأسس القانونُية في كل مرحلة، تمكنتُ أخيراً من تبرئة اسمي بشكل كامل وقطعي».

وأضاف الخليفي قائلاً: «ان قرار اليوم يثبت براءاتي بشكل كامل. وقد جددتْ هذه البراءةُ ايماني بسيادة القانون وبالاجراءات القانونية، بعد أربع سنوات من الادعاءات والتهم الوهمية والتشهير المستمر بسمعتي، وقد ثبت أن ذلك كله لا أساس له من الصحة».

وختم رئيس مجموعة «بي أن» الاعلامية قائلاً: «أما الآن فقد بات بامكاني أن أكرّس كامل طاقتي وجهودي للمساهمة في بناء مستقبل ايجابي للرياضة العالمية، في وقت يحتاج فيه القطاع الى قيادة قوية أكثر من أيِّ شيء آخر».

