«يد الكويت» على بُعد فوز من التتويج باللقب

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بات الكويت على بعد مباراة واحدة للمحافظة على لقبه بطلاً لدوري الدرجة الممتازة لكرة اليد للمرة الثامنة على التوالي، بعد تغلبه على القادسية بصعوبة 24-23 أول من أمس ضمن الجولة الثامنة (قبل الأخيرة) من البطولة والتي شهدت محافظة السالمية على أمله في التتويج بفوزه السهل على برقان 31-23، فيما حقق العربي انتصارا شاقا على كاظمة 23-22.

وبهذه النتائج واصل الكويت صدارة ترتيب الفرق برصيد 18 نقطة، يأتي بعده السالمية بـ16 نقطة، والقادسية 12 نقطة، والعربي 9 نقاط، وبرقان 4 نقاط، وأخيراً كاظمة بنقطة واحدة.

وكرر الأبيض انتصاره على القادسية وبفارق هدف أيضاً مثلما فعل في القسم الأول وهو يبدو في طريقه إلى المحافظة على لقبه للمرة الثامنة على التوالي حيث بات يحتاج إلى الفوز أو التعادل أمام السالمية للتتويج، فيما لا بديل عن الفوز بالنسبة لخصمه إذا أراد اللجوء إلى مباراة فاصلة لتحديد البطل.

وقدم فريق المدرب الوطني هيثم الرشيدي أداء قويا في اللقاء رغم المستوى المميز الذي قدمه القادسية حيث ظلت النتيجة متقاربة طوال اللقاء حتى اللحظات الخيرة التي حسمها الأبيض لصالحه كما فعل في مباراة القسم الأول.

وفي المباراة الثانية لم يجد السالمية صعوبة في فرض هيمنته على لقائه امام برقان مواصلاً سلسلة انتصارته في القسم الثاني من البطولة بعد أن تعثر في الأولى أمام القادسية. ويقدم السماوي بقيادة مدربه الوطني أحمد فولاذ عروضاً قوية مكنته من المحافظة على آماله في التتويج لغاية الجولة الأخيرة التي ستقام غداً.

وفي المباراة الأخيرة تمكن العربي من العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعثره في الجولة الماضية أمام برقان بالفوز على كاظمة بفارق هدف وحيد.

