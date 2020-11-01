فوز مشرف... للأخضر

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فوز مشرف ومستحق للأخضر على غريمه الاوحد القادسية 3- 2... فبدون تقنية الفار الذي لو كان موجودا لكانت النتيجة اكبر من ذلك..! واستطاع العربي ان يثبت بأنه فريق يعرف كيف يلعب مع الكبار.. فما شاهدناه من أداء يمكن تفسيره بالنقاط التالية:

ان تغيير الجهاز الفني كان قرارا سليما للاعبين ولادارة النادي...

ثبت ان هناك لاعبين يستحقون ان يكونوا اساسيين بالملعب منذ بداية المباراة لانهم أفضل من غيرهم...

اسلوب اللعب الهجومي كان هو التكتيك المناسب لهذه المباراة...

طبعا كان لحارس المرمى الفضل في صد الكثير من فرص تسجيل الاهداف...

الفريق يستحق ان يكون له جهاز فني قوي بغض النظر عن راتبه الشهري...

تخيل لو تمكنت الجماهير العرباوية من حضور مباريات الاخضر....

أصبح سهلا ان تقارن وتحلل فنيا بين مباراة الاخضر مع برقان ومع القادسية..

ان توظيف اللاعبين المحترفين بطريقة فنية سليمة كان له الاثر في تقوية الخط الهجومي للفريق....

و اضافة على ما سبق يجب على مدربي الفريق (الحاليون والقادمون) الاهتمام باللاعبين الناشئين واعطائهم جرعات التدرب على تمارين القوة لانهم ضعفاء البنية ويصعب عليهم التغلب على الاجسام الكبيرة في الفرق المنافسة...

واخيراً نصيحتي لمجلس ادارة النادي والجهاز الاداري للفريق بالاستعجال بصرف المكافآت المالية التي حصل عليها اللاعبون من فوزهم بكأس الأمير ... لانها سترفع من حماسهم وادائهم بالمباريات القادمة ( حافز نفسي ).... والله من وراء القصد.

