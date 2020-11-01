السنوسي أعاد الروح للأخضر

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خطف فوز العربي على القادسية 3- 2 في «الدربي» الأضواء من بقية مباريات الجولة التي شهدت بعض التغيير في جدول الترتيب بسقوط المتصدرين القادسية والفحيحيل وتحقيق العربي وكاظمة وخيطان والصليبخات انتصارها الأول. وفرض الليبي الهادي السنوسي لاعب العربي نفسه نجماً للجولة بعد أن قاد الأخضر لفوزه الأول على القادسية في مسابقة الدوري منذ مارس من العام 2012، وسجل السنوسي ثلاثية في مرمى خالد الرشيدي منها هدفين من ركلتي جزاء وثالث بطريقة رائعة. ولا شك أن هذا الفوز سيمنح الأخضر دفعة معنوية هائلة بعد تغيير الجهاز الفني وتولي الوطني أحمد العثمان ومساعده يوسف الرشيدي مهمة الإشراف على الفريق.

أما الأصفر الذي ما زال على قمة الترتيب فإن وضعه غير مطمئن بالمرة رغم الأسماء الكبيرة التي يضمها الفريق. ومع القوة الهجومية وتسجيله 10 أهداف إلا أن دفاع القادسية يحتاج إلى عمل كثير إذا ما أراد المنافسة على الدوري، لكن ما يهوّن الأمر على جماهير الأصفر أن الفرق ما زالت تلعب في دوري التصنيف وجميعها تقريباً بمستوى متقارب، خصوصاً أن الكويت حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة سجل انتصاراً واحداً في الجولات الأربع مقابل 3 تعادلات آخرها مع النصر الخميس الماضي.

وزاد هذا التعثر من الضغوط على الهولندي رود كرول مدرب الأبيض الذي يبدو أن مصيره سيكون مثل مصير اللبناني باسم مرمر مدرب العربي والصربي دراغان فافرلوفيتش مدرب اليرموك ومحمد عبيد مدرب الصليبخات الذين كانوا ضحايا الجولات الماضية.

ومثلما كان تغيير مرمر إيجابياً للعربي، جاء تولي الوطني ناصر العمران تدريب الصليبخات خلفاً لعبيد في وقته، حيث حقق الفريق انتصاره الأول على التضامن وغادر قاع الترتيب إلى المركز الثالث عشر. أما اليرموك، فقد اسند المهمة إلى أحمد الياسين الذي قدم الفريق تحت إشرافه مستوى مميزاً في مسابقة كأس الأمير بعد إقالة الصربي دراغان لتلقيه الخسارة الرابعة على التوالي وذلك بسقوطه 2-3 أمام برقان الذي واصل صحوته وصعد إلى المركز الرابع.

وفوّت الفحيحيل فرصة الانفراد بالصدارة بسقوطه أمام خيطان بهدف الأسترالي أولسن الذي ظهر بمستوى جيد وقاد فريقه إلى انتصاره الأول ليبتعد قليلاً عن مؤخرة الترتيب.

أما كاظمة، فقد تنفس مدربه الإسباني روبرتو بيانكي الصعداء بفوزه الأول الذي جاء على حساب الساحل بهدف شبيب الخالدي فقز البرتقالي إلى المركز الثامن، وهو بالتأكيد لا يرضي طموح الفريق، لكن على الأقل قد يعطي مؤشراً على بعض التحسن في الفترة المقبلة.

ولا يختلف وضع مدرب السالمية محمد المشعان كثيراً لأن السماوي عاد إلى سكة التعادلات بعد الفوز على الصليبخات في الجولة الماضية، ورغم أن السالمية لم يتلق أي هزيمة مثله مثل الكويت والنصر والجهراء، إلا أن الشباب كان الطرف الأفضل في اللقاء بقيادة مدربه مالك جون.

