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إصابة هادي بالرباط الصليبي

راشد خلف
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الأحد 01 نوفمبر 2020

تأكدت إصابة حارس مرمى النصر محمد هادي بالرباط الصليبي ومن المتوقع أن يغيب حتى نهاية الموسم. وتعرض هادي للإصابة في مباراة «العنابي» مع الكويت الخميس الماضي وغادر الملعب في الوقت بدل الضائع حيث لعب زميله أحمد الرياحي بدلاً منه لأن الفريق كان قد استنفد الأوقات المخصصة للتبديلات. وكتب هادي في حسابه الشخصي بموقع تويتر: «تبين إصابتي بالرباط الأمامي الصليبي تمزق بنسبة 80 في المئة، شكراً للجميع على اتصالاتكم ورسائلكم التشجيعية التي تركت أثراً إيجابياً».
ونجح العنابي في الخروج متعادلاً من مواجهة الكويت رغم طرد لاعبه معاذ الظفيري في الشوط الثاني، ورفع رصيده إلى 7 نقاط بالمركز الثالث.


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