سيسوجو تدرب

محلية

شارك محترف القادسية النيجيري دينيس سيسوجو في تدريبات الأصفر التي أقيمت مساء الأول من أمس بعد تعافيه من إصابة تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، خضع على إثرها لفترة راحة قبل أن يلتزم ببرنامج علاج تأهيلي لمدة أسبوع. وكان سيسوجو تعرض للإصابة خلال تدريبات الأصفر التي أعقبت مواجهة الفريق مع التضامن في الجولة الأولى من بطولة دوري التصنيف، إذ شارك سيسوجو في هذه المباراة وظهر بمستوى جيد وسجل خلالها هدفه الأول مع الأصفر، فيما ابعدت الإصابة اللاعب عن الفريق خلال الجولات الثلاث التالية. من جانب آخر، أعلن نادي القادسية إصابة حارس مرمى الفريق الأول حمد الخالدي بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، سيخضع على إثره لفترة الحجر الصحي، ومتمنياً له الشفاء العاجل. في سياق متصل، عقد الجهاز الإداري للقادسية اجتماعاً مساء أمس مع أعضاء الجهاز الفني لمناقشة اسباب خسارة الفريق 2- 3 أمام العربي يوم الخميس الماضي في الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

