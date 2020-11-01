محلية

? 3 أهداف: السنوسي الهادي (العربي) نابي سوماه (الفحيحيل)، وسام الإدريسي (اليرموك)، تاليسون (الساحل)، عبدالله البريكي (الكويت)، باتريك فابيانو (السالمية) نيكولاس كوفي (برقان)، رافاييل (الصليبخات).

? هدفان: حامد الرشيدي، إيمانويل (التضامن)، سيف الحشان، لوكاس غاتشيو (القادسية)، مبارك الفنيني (السالمية)، شبيب الخالدي (كاظمة).

? هدف واحد: عبدالله الشامي، أرون أمبيبي (الفحيحيل)، سيدريك هنري (العربي)، فيصل زايد، فهد الهاجري، أحمد حزام (الكويت)، دينيس سيسوجو، عدي الصيفي، فهد الأنصاري، ، بدر المطوع، سالم البريكي، عيد الرشيدي (القادسية)، فيصل عجب، مشعل الشمري (التضامن)، ليو سيلفا، ماثيو هنريكي، عبدالعزيز إياد، محمد جمال (الساحل)، ناصر فرج (كاظمة)، محمد الربيع، فرحان سعد (برقان)، عبيد رافع، حسين الحربي (الجهراء)، أحمد الرياحي، محمد دحام، سالم المسلاتي، مشعل فواز (النصر)، عبدالمحسن التركماني، أوسينو سيزار، عبدالهادي خميس (الشباب)، جيمي سياج، محمد عبيد، أولسن (خيطان)، محمد العلاطي، بدر المطيري (الصليبخات)، فواز عايض، فهد الرشيدي، مساعد ندا (السالمية) أوسينو نداي (اليرموك).

