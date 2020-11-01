«إياب» الزمالك والرجاء الأربعاء و«النهائي» 27 نوفمبر

دوليه

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعدي لقاء الزمالك وضيفه الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ونهائي البطولة.

وحدد «كاف» الأربعاء المقبل موعدا لموقعة الزمالك والرجاء التي ستقام بستاد القاهرة دون حضور جماهيري. كما أعلن أن النهائي سيقام يوم 27 نوفمبر على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وأثار «كاف» جدلا واسعا خاصة في مصر بعد إعلانه تأجيل المباراتين لأجل غير مسمى وسط اتهامات له من أنصار الأهلي والزمالك بمجاملة الرجاء الذي يعاني من إصابات بكورونا. لكن «كاف» عاد وأعلن موعدي المباراتين لينهي الجدل حول هذا الأمر. وضمن الأهلي المصري مقعده بالفعل في المباراة النهائية بعدما تغلب على الوداد 5-1 في مجموع ذهاب وإياب نصف النهائي وينتظر الفائز من الزمالك والرجاء.

وفاز الزمالك بهدف نظيف على الرجاء على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء ويعد الأقرب وفقا لذلك لخوض النهائي لكن فرص الرجاء مازالت حاضرة بقوة.

إلى ذلك تلقى الزمالك إخطارا رسميا من مسؤولي الرجاء المغربي بموعد وصول بعثة الفريق إلى القاهرة.وأفاد الرجاء بوصول البعثة مساء غد الإثنين استعدادا لمواجهة الزمالك.

