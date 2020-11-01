الإسماعيلي يبرم صفقتين مميزتين

دوليه

تعاقد الإسماعيلي المصري مع اللاعب الجزائري رضوان شريفي لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل. وجاء تعاقد الإسماعيلي مع ظهير أيسر اتحاد العاصمة السابق بعد فسخ تعاقده مع ناديه. ولعب رضوان للمنتخبات الجزائرية ويعد صفقة مميزة للاسماعيلي. كما أتم الإسماعيلي تعاقده مع أحمد مصطفى لاعب منتخب مصر الأولمبي. وتابعت لجنة التعاقدات أحمد مصطفى منذ فترة باعتباره أحد المواهب الشابة ضمن صفوف المنتخب الأولمبي. وبدأ مصطفى صاحب الـ22 عاما رحلته ضمن صفوف دجلة لمدة 8 سنوات ثم انتقل لبتروجيت وبعدها للداخلية وتألق هناك بشكل لافت.

ثم طلب فريق جينت البلجيكى الحصول على خدماته في أعقاب متابعته لمدة تزيد عن شهرين نال خلالها أعجابه بقدراته. ثم عاد على سبيل الإعارة للدوري المصري من خلال بوابة سموحة قبل أن يخوض تجربة في أبها والعدالة بالسعودية ثم عاد لمصر عبر بوابة الإسماعيلي. وأصبح أحمد مصطفى ثالث الصفقات بعد رضوان شريفي والأنغولي آري بابل.

