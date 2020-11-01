«طائرة الجهراء».. ممتاز

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توج الجهراء بلقب دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة بعد تغلبه على التضامن 3-0 أول من أمس ليتأهل إلى دوري الدرجة الممتازة الموسم المقبل بعد أن رفع رصيده إلى عشرين نقطة. وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي 25-17، 25-16، 25-17. كما فاز الساحل على برقان بالنتيجة ذاتها 27-25، 25-19، 25-18، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني وبرقان ثالثاً بـ 15 نقطة.

وسيلعب الساحل مع الشباب صاحب المركز الخامس في الدرجة الممتازة لقاءين (ذهاب وإياب) لتحديد الفريق الثاني المتأهل إلى دوري الأضواء.

وعقب انتهاء المباراة النهائية قام رئيس اللجنة الانتقالية للاتحاد بدر الكوس وأمين السر عبدالرحمن السهو بتسليم الكأس والميداليات للفرق الفائزة. وحضر التتويج أيضاً امين صندوق الاتحاد مالك العنزي وأمين سر نادي برقان أنور العتيبي ومحمد سعد العجمي عضو مجلس الإدارة ورئيس جهاز الطائرة.

من جهته، هنأ الكوس نادي الجهراء لاحرازهم اللقب، وقال الكوس: «اتمنى للجهراء ان يقدم مستويات فنية متميزة في الدوري الممتاز حتى يستمر في التألق» وطالب الكوس الأندية الرياضية الاهتمام اكثر بالكرة الطائرة وقال: «عليها ان تختار اللاعبين الذين يتمتعون بمستويات فنية عالية حتى يرتفع المستوى العام».

من جهته، امتدح السهو المستوى المميز للجهراء، متمنياً ان تستمر المنافسة على هذا المنوال بالنسبة للفرق جميعا حتى يتطور المستوى العام للعبة في المستقبل القريب.

من جهة أخرى، حددت لجنة المسابقة الأربعاء المقبل موعداً للمباراة المؤجلة من الدوري بين الكويت وكاظمة، كما ستنطلق منافسات المربع الذهبي للدوري الجمعة المقبل.

