الاخيرة

أحد أسباب تخلف الكويت الشديد بالماضي هو الفهم الخطأ لمعنى المساواة كأسنان المشط بين الناس فمن ناحية نجد أننا في دولة يمكن لشبه أمي أن يلتحق بالعمل السياسي أن يصبح فاحش الثراء دون عمل أو إنتاج أو إنجاز طبقاً لمبدأ.. فسد فحصد!

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يقابل ذلك شباب حازوا أعلى الشهادات يعملون آناء الليل وأطراف النهار في عملهم الدؤوب دون أن ينالوا شيئاً مما ناله الأول في عمله السياسي من ثراء فاحش لا يحاول إخفاءه.

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ومثل ذلك فهم الدولة الخطأ تماماً لتساوي الناس كأسنان المشط في «القدرات» حيث ساد لدينا فهم عام مضمونه أن يمكنك أن تبعد زيداً الكفؤ الذكي عن موقعه القيادي بالدولة وتضع عبيداً الغبي غير الأمين وتحصل بالنهاية على نفس النتائج والمكاسب وتغض النظر عن أن زيداً قد يربح الدولة مليار دينار وعبيداً قد يخسرها مليار دينار وتعتبرهما متساويين كأسنان المشط!

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آخر محطة: المساواة كأسنان المشط يقصد بها المساواة في الحقوق والواجبات وليس قطعاً في ... القدرات!

