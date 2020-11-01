وفاة الممثل الشهير شون كونري عن 90 عاماً

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لندن - الوكالات: توفي امس النجم الاسكتلندي السير توماس شون كونري اول من ادى دور جيمس بوند في سلسلة افلام الجاسوسية الشهيرة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «BBC»، أن كونري، توفي عن عمر يناهز 90 عاما. واشتهر الممثل الاسكتلندي بتجسيده لشخصية العميل السري البريطاني «جيمس بوند»، كونه أول من جلب الدور إلى الشاشة الكبيرة، وشارك في 7 من أفلامه. وتوفي كونري خلال نومه، أثناء وجوده في جزر الباهاما، وكان مريضا لبعض الوقت. وامتدت مسيرته التمثيلية لعقود من الزمن، وشملت جوائزه العديدة «أوسكار» وجائزتي «بافتا» وثلاث جوائز «غولدن غلوب».

تضمنت مسيرة السير شون كونري أفلام شهيرة مثل «The Hunt for Red October» و«Indiana Jones « و«The Last Crusade» و«The Rock». وكانت جائزة الأوسكار الوحيدة التي نالها في مشواره الفني في عام 1988، عندما حصل على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره كشرطي إيرلندي في فيلم «The Untouchables». ومنحته الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لقب «فارس» في عام 2000. وفي أغسطس 2020، احتفل بعيد ميلاده التسعين.

