إدارة ترامب تعاقب 264 من مشاهير هوليوود!

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استبعدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، 264 من مشاهير هوليوود من المشاركة في حملة إعلانية بملايين الدولارات للتوعية بفيروس «كورونا» المستجد. وكانت إدارة ترامب وافقت على الحملة الإعلانية بكلفة تصل إلى 250 مليون دولار، وذلك قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، وكان من المفترض أن تضم مئات المشاهير العالميين للمشاركة فيها.

وتم إطلاق الحملة بغرض هزيمة اليأس وإلهام الأمل وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وكانت تضم قائمة من 274 من المشاهير الذين من المحتمل إدراجهم.

لكن من بين 274 من المشاهير في القائمة، تمت الموافقة على 10 منهم فقط، بينما تم استبعاد البقية إما لدعمهم للرئيس السابق، باراك أوباما، أو انتقادهم لترامب.

ومن أبرز مشاهير هوليوود الذين تم استبعادهم ، جوني ديب وجينيفر لوبيز والمغنية بيلي إيليش.

