وطن النهار

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي «ضمان»، عن قيام فريق الادارة التنفيذية في الشركة بزيارة تفقدية للاطلاع على تطورات بناء مستشفى الشركة في منطقة الأحمدي، والذي يعتبر ضمن منظومة الشركة الصحية الحيوية والتي تشمل 3 مستشفيات و15 مركزا للرعاية الصحية الأولية موزعة على محافظات الكويت حسب الكثافة السكانية لشريحة ضمان من المقيمين، حيث يأتي ذلك ضمن متابعة خططها الاستراتيجية نحو استكمال منظومتها الصحية.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي، ان فريق الادارة التنفيذية اطلع على تصاميم ومكونات المشروع ومناقشة بعض الأمور الفنية بعد استعراض موقف اعمال البناء وأهم التطورات الانشائية المنجزة في مباني المستشفيات في منطقتي الأحمدي والجهراء، حيث تبلغ مساحة البناء الكلية لكل مستشفى من مستشفيات ضمان 82 الف متر مربع، مكونة من 5 ادوار وسرداب بسعة 300 سرير، و14 غرفة عمليات، و21 وحدة عناية مركزة، الى جانب اقسام المختبرات والتصوير التشخيصي والعيادات الخارجية والصيدلية المركزية وقسم الطوارئ والذي يرتبط بمهبط لطائرات الاسعاف الجوي، مع مبنى مواقف السيارات الذي يتسع لأكثر من 500 سيارة.

وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة د. محمد القناعي ان مستشفيات ضمان، والتي ستدخل الخدمة مع نهاية العام المقبل 2021، تمثل اضافة استراتيجية للقطاع الصحي وتسهم في رفع مؤشرات الرعايــة الصحـية في الكويــت سواء من ناحية زيادة عــدد الأسرّة او من ناحيـــة معايير الجودة والكفـــاءة، حيث تعمل ضمان على تقديـــم خدمـــات صحية عالية الجودة تنعكـــس على تعزيز ودعم قطاع الرعاية الصحية بشكل عام باعتبارها احد المشاريع الاستراتيجية في خطة التنمية ورؤية (كويت جديدة 2035).

وأضاف ان الشركة وضعت خطة متكاملة لانجاز اعمال بناء المستشفيات رغم تحديات جائحة كورونا المستجد وتبعاتها العالمية، وهذا ما نراه اليوم على ارض الواقع متمثلا في تحقيق طفرة في عمليات البناء في وقت قياسي.

وأشار الى ان الشركة تعمل بالتوازي على استكمال جميع المتطلبات الادارية والفنية لمرحلة التشغيل ويشمل ذلك خطة الامداد بالأجهزة والمعدات ومتطلبات تطبيق الرعاية الصحية الذكية وخطة التوظيف المتكاملة لاستيعاب ما يصل الى 7000 من الكفاءات في مختلف المجالات المهنية ذات العلاقة.

