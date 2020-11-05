وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية بدء العمل باستخدام الأختام الأمنية الجديدة في قطاع امن المنافذ البرية والجوية والبحرية (للوصول والمغادرة) ذات مواصفات امنية عالية تجعلها غير قابلة للتزوير والتلاعب.

وقالت الوزارة في بيان صحافي للادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني امس الأربعاء ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي اصدر تعليمات باستخدام الأختام الجديدة التي تأتي ضمن جهود قطاع امن المنافذ لتطوير اداء العمل الأمني ومكافحة عمليات التزوير والتلاعب بأختام الدولة.

وأكدت انه تم التنسيق ومخاطبة وزارة الخارجية وذلك لتعميم شكل الختم ومواصفاته على جميع دول العالم فور بدء العمل به.

وذكرت ان تلك الأختام تحمل تصاميم جديدة ذات طابع امني وفق معايير عالمية، مبينة ان الأحبار المستخدمة فيها ذات مواصفات امنية خاصة لمكافحة عمليات التزوير والتلاعب في الأختام.

