وطن النهار

اجتمع مدير عام الجمارك المستشار جمال الجلاوي مع مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله أمس، حيث قاما بتوثيق مذكرة تعاون بين الجهتين، وذلك لوضع آلية بشأن تطوير اجراءات استلام وتسليم الحاويات المتخلفة التي مضت عليها المدة القانونية المقدرة بـ 90 يوماً، والمفترض احالتها الى بيت المال تمهيداً لبيعها في المزاد العلني. ويأتي هذا التعاون رغبة من الطرفين في سرعة انهاء هذه الاجراءات ولتفادي اي تكدس لتلك الحاويات في محطات الموانئ.

وتُعدّ هذه المذكرة الثنائية من بوادر التعاون بين الادارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ الكويتية من اجل تحسين بيئة الأعمال المشتركة.

