وطن النهار

كشفت لجنة مدينة جنوب سعد العبدالله التطوعية عن ضرورة سرعة البت في تنفيذ وتوزيع مدينة جنوب سعدالعبدالله خاصة ان فترة الانتظار باتت طويلة على اسر كثيرة مازالت تدفع ايجارات طائلة الامر الذي ارهق ميزانية تلك الاسر وبروز مشاكل اجتماعية مترتبة على هذا الوضع.

واضافت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد لحث المؤسسة العامة للرعاية السكنية العمل وبشكل متواتر لانهاء المعوقات الموجودة في حرم المشروع خاصة وان مجلس الوزراء حدد الجهات ذات الصلة والمسؤولة بشكل مباشر عن وجود هذه المعوقات التي طمست المشروع بشكل مباشر وهي الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للزراعة والهيئة العامة للبيئة وبلدية الكويت بالاضافة الى لجنة الخدمات في مجلس الوزراء، موضحين ان هذه الجهات لم تقم بواجبها في متابعة الازالات وتنفيذ القانون على الشركات المتواجدة بالموقع وغيرها من المعوقات الاخرى.

وبينت اللجنة ان المهلة المحددة لازالة تلك المعوقات انتهت منذ يوليو 2019 الا ان المعوقات واصحابها متجاوزون لقوانين الدولة وقرارات مجلس الوزراء فيما كان مجلس الامة السابق بعيد كل البعد عن مناصرة هذه القضية الاسكانية التي تهم كل مواطن وقد طلبنا عدة لقاءات لمقابلة اللجنة الاسكانية في مجلس الامة ولكن تم تجاهل مطالباتنا وهذا امر مرفوض حيث ان القضية الاسكانية كما يدعون اولوية للمجلس ولكن لم يتم التعامل معها بالشكل اللائق ولم تتم تلبية حاجات المواطن في هذا الخصوص.

وحددت اللجنة مطالبها في الجدية في ازالة العوائق في موقع جنوب سعد العبدالله من خلال حث الجهات بالقيام في دورهم ومتابعة لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء وعدم التراخي مع الشركات المخالفة والمتعدية على حقوق المواطنين، الاعلان وبشكل رسمي عن تصميم مخطط جنوب سعد العبدالله وعدد الوحدات السكنية فيها، اعطاء المشروع اولوية في التوزيعات المقبلة، وتوزيع جنوب سعد العبدالله على نظام ارض وقرض على المخطط تزامنا مع ازالة المعوقات والغاء نظام المطور العقاري الذي يعتبر جديدا في تطبيقه بالكويت خاصة في تطبيقه على مدينة كبيرة تحتوي على اكثر من 30 الف وحدة سكنية مع الخدمات الكثيرة، تحديد الجدول الزمني واعلانه بشكل رسمي لكل المطالبات السابقة ليكون ملزما للجهات ذات العلاقة في المشروع.

