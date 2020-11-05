وطن النهار

أعلنت وكيل وزارة الاعلام منيرة الهويدي عن دراسة فنية تنظيمية تشمل جميع القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية التابعة للوزارة من اجل تقييمها وتحديد اهدافها. وقالت الهويدي في تصريح لـ«كونا» ان هذه الدراسة تعد خطوة تنظيمية تسعى وزارة الاعلام من خلالها لتطوير العمل الفني الاعلامي للقنوات التلفزيونية التي تبثها الوزارة، لافتة الى انه تقرر ايقاف قناة الطفل لمزيد من الدراسة وتقييم التجربة خلال المرحلة الماضية. وكشفت عن خطوات تنظيمية اخرى ستشمل جميع منصات وزارة الاعلام بما فيها المحطات الاذاعية لتقييمها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها. وبينت ان اهداف وزارة الاعلام تتناغم والسياسة الداخلية والخارجية لدولة الكويت مضيفة «نحن نسعى لأن نكون المحطة الرئيسة للأسرة الكويتية والخليجية بمختلف الأعمار».