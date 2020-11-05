وطن النهار

أكد المدير العام بالانابة في جمعية النجاة الخيرية د. جابر الوندة - ان قواعد حوكمة المؤسسات العامة مكملة للقواعد والنصوص التي تحكم هذه المؤسسات الربحية منها وغير الربحية في ظل القوانين واللوائح المنظمة لها مواكبة لرؤية الكويت الحديثة في التنمية، والتي تنطبق في مجملها على النجاة الخيرية كمؤسسة غير ربحية تسعى للتميز في مختلف اعمالها. وقال ان الحوكمة تقوم على مجموعة مبادئ اهمها: التأكيد على وجود اطار تنظيمي وقانوني فعال للادارات العامة بالجمعية، واعتماد وحدات للمراجعة الداخلية بها، وبناء العلاقات الفعالة خلال تفعيل وحدات للمراجعة الداخلية في جميع ادارات الجمعي، كما ان مبدأ الشفافية والافصاح من خلال تفعيل عمل الاجهزة الرقابية يدخل في اطار عمليات الحوكمة الفعالة والناجحة، وأخيرا ان عمليات الحوكمة تضع القيادة العليا لأي مؤسسة امام مسؤولياتها. وبين الوندة ان النجاة الخيرية طورت نموذج العمل المؤسسي لديها بما يعكس الحوكمة في كافة عملياتها حيث حرصت على بناء هيكل متوازن من خلال تطوير عمل الادارات ذات الصلة كادارة التدقيق الداخلي والتي ترفع تقاريرها الى لجنة التدقيق المنبثقة من مجلس الادارة والمكونة من ثلاث اعضاء يتمتعون بمزيج من الخبرات المختلفة.