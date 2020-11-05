وطن النهار

أكد مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت د. فيصل ابوصليب استمرار المركز باصدار مختلف الاصدارات منها تقارير استراتيجية ودراسات مترجمة واصدارات خاصة بالاضافة الى رسائل الماجستير والدكتوراه. وبين ابوصليب ان الاصدارات الأخيرة في المركز هي «التطبيع مع اسرائيل في منطقة الخليج العربي دلالته وتأثيره على الكويت» من اعداد نور خالد صباح، وذلك ضمن سلسلة تقارير تقدير موقف في عددها الأول، ومن اهم محاور الاصدار هو ابرام دولتين من الخليج وهما الامارات ومملكة البحرين لاتفاقية سلام وتطبيع للعلاقات مع اسرائيل ويعد حدثا بارزا وغير مسبوق في منطقة الخليج العربي. والاصدار الثاني من اعداد د. يعقوب الكندري ويأتي بعنوان «الفساد في المجتمع الكويتي وتأثيره على الهوية المجتمعية والاستقرار الاجتماعي» وذلك ضمن سلسلة الاصدارات الخاصة، وتهدف الدراسة الى الكشف عن قضية الفساد في المجتمع الكويتي ومدى اثرها على الهوية الوطنية والاستقرار الاجتماعي. بالاضافة الى اصدار «دور الاقتصاد في التنافس على الهيمنة في الشرق الأوسط»، واصدار «اختلال التركيبة السكانية في الكويت».