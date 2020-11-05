وطن النهار

أعلن مدير مستشفى الصباح د. نايف الحربي عن تطبيق استخدام عينات «اللعاب» للكشف عن فيروس «كوفيد-19» بدلا من مسحة «الأنف- بلعومية» في مستشفى الصباح وبرج الرازي، وذلك بعد موافقة وزارة الصحة، وفعاليتها ونتائجها الفعالة.

وذكر الحربي بأن التطبيق لاستخدام عينات «اللعاب» للكشف عن فيروس كورونا جاء منذ سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن تم نشر البحث العلمي للباحثتين الكويتيتين د. فاطمة الحريش ود. هيا الطوالة في مجلة عالمية مرموقة وهي مجلة journal of clinical virology، والذي أثبت فعالية استخدام عينات اللعاب للكشف عن فيروس كورونا بدلا من المسحات، وتزامن ذلك ايضا مع اصدار ترخيص من ادارة الغذاء والدواء الاميركية FDA باستخدام عينه اللعاب لتشخيص عدوى «كوفيد- 19».

وبين الحربي ان عينات اللعاب تستخدم سواء في تشخيص الحالات او عمل المسح الروتيني لحالات الدخول للمستشفى وما قبل اجراء العمليات الجراحية وكذلك تجري للمخالطين.

بدورها، أكدت رئيس فريق كوفيد في مستشفى الصباح وبرج الرازي المشاركة في البحث العلمي لاستخدام عينات اللعاب بدلا من المسحات د. فاطمة الحريش بأن تطبيق استخدام عينات اللعاب في مستشفى الصباح وبرج الرازي اثبت فعاليته و حقق نتائج اقتصادية وفنية وطبية واعدة.

وبينت بأن النتائج سابقة الذكر تمثلت بأن جمع عينات اللعاب لا يحتاج الى اطباء مدربين لجمع العينات وبالتالي لا يتم استخدام معدات حماية شخصية قيمة أو تعريض الطواقم الطبية لخطر العدوى، كما يمكن عمله بعيدا عن مراكز الاختبار، وأيضا السماح به للفئات الصعبة مثل الاطفال.

وذكرت بأن من نتائجه اعداد الاطقم الطبية المخصصة لعمل المسحات، والاستعانة بها في مجالات اخرى، و ظهر ذلك التأثير واضحا لمرضى العمليات الجراحية، بحيث أن المريض يقوم بإحضار عينة اللعاب بنفسه دون الاستعانة بالطواقم الطبية.

من جانبها، كشفت رئيس وحدة مختبر الفيروسات في مركز يعقوب بهبهاني والمشاركة في هذا البحث العلمي د. هيا الطوالة عن ان الدراسة اثبتت نجاح عينة اللعاب للفحص عن الحمض النووي الريبوي لفيروس كورونا بنسبة 96.71 في المئة.

اما بالنسبة للأطفال، فقد أكدت رئيس قسم الاطفال بمستشفى الصباح د. ايمان العنيزي بأن استخدام عينات اللعاب في الكشف عن الفيروس مع الاطفال ادى الى تفاعل ايجابي من الامهات وتقليل تعرض الطواقم الطبية لمخاطر نقل العدوى، علما بأن الاطفال يعدون من الفئات التي كان في السابق يوجد صعوبة في التحكم معها بأخذ المسحات.

الى ذلك، أكد المتحدث الرسمي بوزارة الصحة د. عبدالله السند متابعة المنظومة الصحية في البلاد لكل تطورات ومؤشرات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد محليا ودوليا، لافتا إلى عودة انتشار الفيروس في كثير من دول العالم بأرقام قياسية تجاوزت المسجلة في بدايات ظهور الفيروس.

وقال د. عبدالله السند في بيان صحافي لـ «كونا» إن وزارة الصحة ممثلة بقطاع الصحة العامة يقوم بتحديث الاجراءات والخيارات الصحية المتاحة بصورة متواصلة بناء على تطورات انتشار الفيروس في البلاد وعدد الإصابة ونسبة إشغال غرف العناية المركزة.

وبين أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام عن عودة الحظر الجزئي في البلاد فهو خيار يطرح في حال الزيادة الطردية في عدد الإصابات - لا سمح الله - مثلما يحدث الآن في كثير من الدول حول العالم في القارة الأوروبية والاميركية وأن الوزارة ممثلة بالفريق الفني والمختصين في الصحة العامة والوبائيات تقوم بعرض تقرير دوري لمجلس الوزراء ويشمل ذلك بعض التصورات والمقترحات في حال الزيادة الطردية في عدد الاصابات.

وشدد السند على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتوصيات الصحية الصادرة من الوزارة داعيا جميع المواطنين والمقيمين الى أخذ تلك التوصيات على محمل الجد حفاظا على صحتهم وصحة عائلاتهم وعلى المنظومة الصحية في البلاد.

