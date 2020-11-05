وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس الأربعاء تسجيل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 128843 في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 794 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله السند لـ «كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 114 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد- 19» ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8307 حالات.

وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 6892 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 940518 فحوصات.

وجدد الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 662 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 119742 حالة.

