وطن النهار

جدد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد التأكيد على اهمية الصحة كركيزة أساسية من ركائز التنمية، منوها بالاهتمام الكبير الذي توليه الكويت بالشأن الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مشيداً بمستوي اداء منتسبي القطاع على امتداد الكويت عموماً وفي نطاق محافظة الاحمدي على نحو خاص في مختلف الظروف الامر الذي تجلي منذ بداية جائحة «كوفيد- 19» وخاصة في الصفوف الأولى للمواجهة، داعياً الى ممارسة الجميع لمسؤوليتهم المجتمعية ودعم جهود الحكومة للحد من تداعيات الفيروس بشتى الوسائل.

جاء ذلك، خلال لقاء المحافظ امس مدير منطقة الاحمدي الصحية د. بدر العنزي، يرافقه د. طارق دشتي، وذلك بمناسبة مهامه مديراً لمستشفي العدان، حيث جرى التداول بشأن اولويات العمل في المنطقة والمستشفي علاوة علي احدث المستجدات علي الساحة الصحية في ظل استمرار تداعيات جائحة «كوفيد- 19» والتوجهات الحالية والمستقبلية في هذا الصدد.

كما تناول اللقاء سير العمل في المنطقة والمستشفي وأبرز الخطط والبرامج على الصعيد المنظور والمتوسط وآليات العمل المتبعة لتوفير الخدمات الصحية المتميزة المعهودة لأهالي وقاطني مختلف مناطق محافظة الاحمدي ذات الكثافة السكانية العالية والمساحة الجغرافية الواسعة.

