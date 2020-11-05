وطن النهار

ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية «بشائر الخير» د. عبدالحميد البلالي الدور الكبير والحيوي الذي تقوم به الأمانة العامة للأوقاف في دعم المشاريع الخيرية في البلاد والتي تؤتي ثمارها في طول البلاد وعرضها ويستفيد منها المجتمع وأهله المستحقون، وتعزز بذلك ما جبل عليه أهل الكويت منذ نشأتها من جهد في القيام بكل أوجه التكافل والتضامن الاجتماعي. وأعرب البلالي عن الشكر والتقدير للأمانة العامة للأوقاف على دعمها المستمر لأنشطة جمعية بشائر الخير خاصة ما يتعلق في علاج التائبين من المخدرات ومساعدتهم على الثبات على طريق الهداية، وهو الأمر الذي يأتي بنتائج إيجابية على استقرار الأسر واستقرار المجتمع، وفي هذا الصدد توجه بالشكر لأمانة الأوقاف على دعمها الجمعية من «صندوق الصدقات».

