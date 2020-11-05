وطن النهار

شنت اللجنة المشتركة لاعادة تنظيم العمالة، حملة تفتيشية مفاجئة على مشروع المطلاع السكني، اسفرت عن ضبط عدد مهول من الوافدين المخالفين لقانون الاقامة تجاوز 300 عامل مخالف على شركة واحدة فقط موزعين بين رعاة اغنام ومزارعين وخدم وآخرين مسجلين على القطاع الأهلي، جميعهم يعملون في مشروع المطلاع السكني.

في هذا السياق، اكد مدير ادراة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة فهد علي المراد، ان الهيئة ستتخذ جميع الاجراءات القانونية حيال المخالفين كل حسب مخالفته في اطار حرصها على تنظيم سوق العمل، مشيرا الى انه سيتم وقف جميع ملفات اصحاب العمل المخالفين والمسجل عليها العمالة المخالفة.

وأشار المراد في تصريح خاص لـ «النهار» الى انه سيتم مخاطبة الجهات الحكومية المعنية كل في اختصاصه، لاسيما وزارة الداخلية بشأن العمالة المخالفة المسجلة على المادة (20)، وكذلك مخاطبة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بشأن المزاعين المخالفين وقطاع الثروة الحيوانية بشأن رعاة الأغنام الذين تم ضبطهم في مشروع المطلاع. وشدد المراد، على حرص الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في ادارة تفتيش العمل، بأهمية اعادة تنظيم العملة وضبط سوق العمل، لافتا الى انه سيتم اخطار الشركة بتلافي استخدام عمالة غير مؤذون لها بالعمل لدى الغير.

من جانبه، اكد رئيس اللجنة المشتركة محمد الظفيري، ان اجمالي الوافدين المخالفين لقانون الاقامة الذين تم ضبطهم خلال الحملة التفتيشية على مشروع المطلاع السكني بلغ 357 عاملا، مبينا انهم موزعين بواقع 167 عاملا مسجلا على القطاع الأهلي و106 عمال مسجلين على انهم رعاة اغنام و19 مزارعا و65 عاملا منزليا.

وأشار الظفيري الى ان الحملات التفتيشية المفاجئة مستمرة في جمع مناطق ومحافظات الدولة الست، مبينا ان اعضاء اللجنة يعملون طوال ايام الاسبوع دون كلل او ملل لضبط العمالة المخالفة في مواقع مختلفة في ظل حرصهم على اعادة تنظيم العمالة في سوق العمل.

