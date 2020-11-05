وطن النهار

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي، عن تشكيل لجنة تطوير العمل التعاوني التابعة للاتحاد تشمل 13 عضواً، مشيرا الى انها تهدف لدعم وتطوير السياسات والاجراءات التعاونية وتطوير آليات عملها من خلال الدور المناط باتحاد الجمعيات، وتفعيل دور الاتحاد في قيادة الحركة التعاونية، بالاضافة الى بحث تنوع مصادر وميزانية اتحاد الجمعيات ودراسة وتنظيم الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي للعاملين بالجمعيات التعاونية.

وقال الكشتي في تصريح صحافي، ان اللجنة ستعقد الاجتماعات والندوات مع من تراه اللجنة لمناقشة جميع الجوانب المتعلقة بالعمل التعاوني، مؤكدا اهمية العمل على التصدي لأي محاولات من شأنها اعاقة العمل التعاوني واتخاذ كل الوسائل اللازمة لحل مشكلات الحركة التعاونية. واشار الى ان اللجنة ستنظر في عوامل واسباب الانحرافات والمعوقات في الجمعيات، ورفع توصيات الى مجلس ادارة الاتحاد في اجتماعاته الدورية واعتماد تلك التوصيات ضمن لجان المجلس لتنفيذ توصياته، وعمل دورات تدريبية لأعضاء مجالس الادارات وتدريبهم على العمل التعاوني وتدريب المساهمين على العمل بالقطاع التعاوني، واعداد ميثاق شرف تعاوني ومخاطبة اعضاء مجالس ادارات الجمعيات لتوقيع الميثاق من الاخوة المرشحين لمجلس الامة لكسب غطاء نيابي لتعديل قانون التعاون والقرارات الوزارية المكبلة لأيادي الحركة التعاونية.

وذكر ان اللجنة تضم في عضويتها د.سعد الشبو رئيس جمعية السالمية، ود.اسامة الجهيم رئيس جمعية الشهداء، وسعود الحرفان عضو جمعية الفنطاس، وعلي الفهد رئيس جمعية مشرف، وخالد الياسين رئيس جمعية الخالدية، ود. ماجد العنزي رئيس جمعية بيان، وسامي الظفيري رئيس جمعية النسيم، واحمد العتيبي رئيس جمعية صباح السالم، وعذبي ابا الخيل امين صندوق جمعية الاندلس والرقعي، وغانم الاستاذ رئيس جمعية الدعية، ومشعل المانع العنزي رئيس جمعية حماية المستهلك، وجمال الفضلي رئيس نقابة العاملين بالجمعيات، وعمر الهملان ممثل المزارعين، حيث تمت تزكية سعود الحرفان رئيساً للجنة وعذبي ابا الخيل مقرراً للجنة.

