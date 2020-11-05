وطن النهار

أكد رئيس مجلس إدارة حملة (كان) الكويتية د. خالد الصالح امس الاربعاء ضرورة مواصلة برامج التوعية بسرطان الثدي الذي يعد الأكثر انتشارا بين النساء اذ احتل المركز الأول بعدد الإصابات حول العالم. ودعا الصالح في كلمة له في ختام ورشة عمل «مرض السرطان في زمن الكورونا» في حملة التوعية بسرطان الثدي عبر برنامج افتراضي الى ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية وإرشادات التباعد الاجتماعي. وقال انه وفقا لسجل مركز الكويت لمكافحة السرطان عام 2016 فقد بلغ عدد الإصابات بسرطان الثدي بين الكويتيات وغير الكويتيات 621 حالة اذ بلغت نسبة الإصابة بين الكويتيات %36?7 في حين بلغت نسبة غير الكويتيات %41?7.

