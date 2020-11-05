وطن النهار

مشهد الازالات الذي تنفذه جرافات فرق الإزالة وهي تسوي مظلات السيارات بالارض، وتجعل عاليها سافلها، يقطع بأن الجهات المسؤولة غائبة عما يدور في الساحة المحلية والعالمية، فبينما ينشغل العالم والكويت جزء منه بمواجهة كورونا واتخاذ الاجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع انتشاره، وجهت فرق الإزالة كل اهتمامها لازالة مظلات السيارات بدعوى انها مخالفة واقيمت من دون الحصول على تراخيص، وتشوه المنظر الحضاري العام.

المؤكد ان حيثيات فرق الإزالة حق اريد به باطل، فليس في الوقت متسع لانصراف عن الاهم والمهم الى الامور البسيطة اليسيرة، واشغال الكوادر الوطنية، ومعدات واجهزة الدولة بصغائر الاشياء بدلا من تسخيرها واستثمارها فيما هو اكبر وانفع واجدى للوطن والمواطنين.

واذا تحججت فرق الإزالة وقالت انه القانون الذي يجب تطبيقه بحذافيره من دون تراخ او تهاون او هوادة، فالرد الجاهز الذي يدور على ألسنة كل المواطنين هو: وأين هي من مخالفات البناء الصارخة الواضحة التي تخرج لسانها لكل المسؤولين؟ أليست هي الاخرى مجالا لتطبيق القانون على الصغير والكبير؟

ان الحياة اصبحت معتمة بفعل كورونا والمصالح معظمها مغلق او معطل والناس محبوسون بين جدران منازلهم اغلب اليوم والليلة، والامور لا تحتمل ان تأتي فرق الإزالة لتزيد الطين بلة، وتهدم المظلات في مشهد اقل ما يقال فيه انه لا يقيم وزنا للاحوال الحالية، ولا للظرف الذي تمر به الكويت والعالم.

فهل ازالة المظلات في هذا الوقت وفي تلك الظروف هو السبيل الوحيد الذي سيقضي على كورونا وسيفتك بالفيروس؟ ولماذا لم تحض فرق الإزالة المواطنين على ترخيص تلك المظلات بدلا من تسويتها بالارض؟

الواقع يقول ان عملية الازالة ومشهد الجرافات ليس فيهما مراعاة لاحوال وظروف الناس؟ الا يكفي حظر التخييم امام المنازل؟ الا يكفي منع التجمعات؟ الا يكفي الناس ما هم فيه من ضيق وهلع وخوف بسبب كوفيد- 19؟

لقد اعتبرت فرق الإزالة أن نصب مظلات السيارات خارج الملكيات الخاصة مخالفة تستوجب الإزالة ولتحسين المشهد البصري ونفذت حملة لإزالة مظلات السيارات المخالفة أمام المنازل وعلى الأرصفة والشوارع العامة نظرا لما قالت انه يشكل من خطورة على المشاة والمركبات والممتلكات إضافة إلى تشويهها للمنظر العام للمناطق السكنية.

المثير في الموضوع ان فرق الإزالة قالت ان حملة إزالة المظلات ليس لها علاقة بحملة إزالة المخيمات الربيعية أو التي أمام المنازل بل تنفذها الفرق الرقابية بناء على شكاوى الجيران بالاضافة إلى ان البعض منها أخذ أكثر من المساحة المخصصة له.

وأنها تهدف أيضا إلى الحد من انتشار ظاهرة المظلات العشوائية والمخالفة على الأرصفة والأراضي بالشوارع وداخل الأحياء السكنية لاسيما انها تؤدي إلى تشويه الصورة الحضارية للمنطقة.

وزادت انها لن تتوانى في إزالة مظلات بعض الجهات الحكومية القائمة على أملاك الدولة التي تأتي عليها شكاوى وتم إقامتها دون ترخيص، مؤكدة أن التوجه العام لدى هو تطبق القانون فوراً حتى تنتهي من فوضوية المظلات التي أتسعت رقعتها في كل المناطق.

واردفت قائلة ان لديها إحصائية متكاملة عن أعداد المظلات المخالفة في المحافظات كافة خاصة المقامة منها على أملاك الدولة دون الحصول على ترخيص من فرق الإزالة.

ان قيام فرق الإزالة بازالة المظلات غير الملاصقة للبيوت قرار غير حكيم فازالة المظلات يعني بقاء السيارات بالشمس ما يجعل باهترأها واستبدالها وفي ذلك نزف للثروة الوطنية وايذاء للناس.

فالي فرق الإزالة نقول ان تدمير مظلات المواطنين ومن ثم خسارتهم لمظلاتهم وسياراتهم وراحتهم في بلد شديد الحرارة 10 اشهر بالسنة والسيارة فيه هي وسيلة النقل شبه الوحيدة امر غير مقبول لماذا لا تفرض الدولة رسوما سنوية معقولة على المظلات غير الملاصقة

