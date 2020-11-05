وطن النهار

عقد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي الاجتماع التمهيدي بحضور عدد من نواب المدير العام ومديري أفرع البلدية بشأن اختصاصات ودور اللجنة الفرعية للانتخابات البرلمانية وآلية التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية واستعداداتها الخاصة في انجاح العرس الديموقراطي والعملية الانتخابية والتي ستقام في الخامس من ديسمبر المقبل والمزمع تشكيلها قريبا. ? وقال المنفوحي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفرعية للانتخابات صباح امس الاربعاء سوف يتم الانتهاء من وضع آلية عمل اللجنة وتحديد المهام وتشكيل الفرق الميدانية المساندة التابعة للجنة الانتخابات وتحديد مهامها والعمل المنوط بها، لافتا الى ان انتخابات اعضاء مجلس الامة لهذا العام تتطلب جهوداً استثنائية في ظروف استثنائية تمر بها البلاد اثر انتشار وباء «كوفيد- 19» المستجد وضرورة الاخذ بجميع التدابير والاجراءات الاحترازية الداعمة للمنظومة الصحية في التصدي لهذا الوباء العالمي.? واضاف ان اللجنة الفرعية للانتخابات بصدد تشكيل 5? فرق ميدانية على مستوى المحافظات والتنسيق مع لجنة الاشتراطات الصحية ووزارة الداخلية بشأن عملها الميداني فيما يخص منع اقامة اعلانات المرشحين في الشوارع وفي المناطق السكنية، مشددا على منع اقامة المقار الانتخابية لاستقبال الناخبين بناءا على قرار وزارة الصحة رقم 165/ 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19?» والعمل عل تنفيذ القرارات التي ستصدر عن اللجنة العليا الرئيسة للانتخابات. ??

ودعا المنفوحي الى تكثيف العمل الميداني بمختلف مناطق الكويت للتأكد من مدى الالتزام بالتدابير والاجراءات الاحترازية تطبيقا للاشتراطات الصحية فضلا عن التأكد من عدم وجود تجمعات، خاصة ان بلدية الكويت عضو في اللجنة العليا الرئيسة بشأن تنظيم الانتخابات البرلمانية.

