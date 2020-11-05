وطن النهار

أكد عضو المجلس البلدي احمد هديان انه لابد من وجود آلية خاصة لعملية السيطرة على اتلاف الاطارات المستعملة بداية من عملية تبديلها بالكراجات وحتى وصولها الى مصنع اتلافها في السالمي، مشيرا الى ان ذلك يتطلب تشكيل لجنة خاصة ممثلة من البلدية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة حتى يتسنى التخلص من ظاهرة الرمي العشوائي الذي يكدس بالمنطقة لمسافة ثلاثة كيلومترات وهذا في حد ذاته يعتبر تعديا صريحا على املاك الدولة.وبين ان هناك تقصيرا واضحا حيث لا توجد هناك مراقبة مستمرة لهذه المنطقة وبالتالي لم تتخذ اي اجراءات قانونية صارمة نحو المخالفين من اصحاب الكراجات وكان المفترض ان تكون هناك تعليمات صريحة للمسؤولين في البلدين لانتشال الاطارات من الحاويات ومن جوارها بعد رميها العشوائي.

