وطن النهار

أغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة أمس بتقدم 31 مرشحا إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح آخر أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16 ليصبح العدد الاجمالي 395 مرشحا ومرشحة مع اقفال باب الترشح لـ (أمة 2020).

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات آخر أيام فتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2020) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وترشح في الدائرة الأولى (8) مرشحين هم: جاسم محمد العلي، حسين صالح الشيخ، سعد محمد المفرح، صلاح عبدالرضا خورشيد، عبدالخالق عبدالحميد الخطيب، عبدالعزيز حمد الفوزان، عبدالله عبدالكريم شموه ومحمد حسن الكندري.

وفي الدائرة الثانية: اسماعيل علي البحراني، بدر علي العنزي، حامد حزام الزعبي، عبدالعزيز عبداللطيف عبدالله، عبدالله حسين الحريجي، عمار حسن الحبشي، فاضل هلال المطوع، منصور عباس دشتي ويوسف محمد الرشيدي.

وفي الدائرة الثالثة: حماد ناصر الرباح، عبدالله راشد الهاجري، محمد عبداللطيف السرحان ومحمد علي عيسى.

والدائرة الرابعة: بندر عقاب الشمري، حسن عاشور حاجيه، خلف فرج الشمري، سلطان مطني الشمري، عسكر معوض الرشيدي، فهيد محمد الديحاني، مشعل مطر الشمري ونايف هلال الشمري.

وفي الدائرة الخامسة: قيس عبدالله دهراب، محمد حسن محمد.

ومع غلق باب الترشح للانتخابات أمس تم تسجيل 43 نائبا من المجلس السابق فيما لم يترشح سبعة نواب، وبذلك ستصل نسبة التغيير في المجلس المقبل لـ 14% حتى الآن ومرشحة للارتفاع عند ظهور النتائج ففي الدائرة الأولى هناك ثلاثة نواب حسم أمر عدم ترشحهم للانتخابات القادمة اذ خسر النائب محمد الهدية في تشاورية العوازم، فيما النائب والوزير المحلل مبارك الحريص لم يشارك في التشاورية، بينما آثر النائب عبدالله الرومي الابتعاد عن العمل البرلماني.

وهذا ينطبق على الدائرة الثانية التي ستفقد مقعد النائب راكان النصف الذي اختار عدم الترشح للانتخابات، وفي الدائرة الثالثة اعلن النائب محمد الدلال كذلك عدم خوضه الانتخابات، فيما لم يحالف الحظ النائب سعود الشويعر الذي خسر في تشاورية بنى غانم في الدائرة الرابعة. بينما اعلن نائب الدائرة الخامسة طلال الجلال عدم ترشحه للانتخابات.

