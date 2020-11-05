مال وأعمال

طالب ديوان المحاسبة الحكومة باعادة النظر بسياسات الدعم المنفذة حالياً بجميع أشكالها، وتنمية الايرادات الذاتية بالجهات الملحقة والمستقلة التي تتلقى دعماً من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بما يترتب عليها تخفيض الأعباء المطلوبة والحد من الانفاق الحالي والاستفادة منها في المشاريع الرأسمالية بما يحقق أهداف الدولة في سياسات الاصلاح الاقتصادي والمالي.

وأشار الديوان في تقريره السنوي 2019/2020 الذي حصلت النهار على نسخة منه الى أن الاختلالات الهيكلية في الانفاق الجاري تتمثل في وجود 70% من المصروفات موجهة الى المرتبات والدعوم بما يمثل 14.9 ملياراً من اجمالي المصروفات البالغة 21.1 مليار دينار.

ولفت أن هناك اختلالات هيكلية في الايرادات تتمثل في اعتماد الميزانية على الايرادات النفطية بواقع 89.3 بالمئة، والتي تمثل في واقع الأمر 15.4 مليار دينار وذلك في ميزانية العام المالي 2019/2020.

وأوضح التقرير أن الانفاق الجاري استحوذ على 89.1 في المئة من اجمالي الانفاق العام، فيما بلغ الانفاق الرأسمالي 2.3 مليار خلال العام المالي 2019/2020.

وبين التقرير أن التعديلات التي تمت على قانون الأجيال القادمة ووقف الاستقطاع السنوي البالغ 10 بالمئة من الايرادات، دفع عجز الميزانية الى التراجع بواقع 2.1 مليار في العام المالي 2018/2019 ليسجل 1.3 ملياراً بدلاً من 3.3 مليارات دينار، فيما تراجع العجز الفعلي في ميزانية 2019/2020 بواقع 1.7 ملياراً ليصل الى 3.9 ملياراً بدلاً من 5.6 ملياراً، ليصبح اجمالي التراجع في عجز الميزانية خلال العامين 2019/2020 و2018/2019 بواقع 3.8 مليار دينار.

ولفت الديوان الى أن جائحة كورونا أثرت سلباً على قطاع الاستثمار في الكويت وبشكل كبير على الأوعية الاستثمارية وانعكس ذلك على غالبية الجهات ذات الميزانيات المستقلة بشكل عام وعلى النشاط الاستثماري وتحقيق خسائر في بعض الصناديق الاستثمارية.

وفي القطاع النفطي، أشار التقرير الى أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة سددت 1.8 مليار من الأرباح المحتجزة لخزينة الدولة، وذلك من أصل 8.4 مليارات، مع الاتفاق مع وزارة المالية على السداد على دفعات لبقية المبلغ خلال 10 سنوات تنتهي في 2030.

وبين التقرير أن الديوان قام بدراسة 2058 موضوعاً بقيمة 4.5 مليارات دينار، وتم رفض 93 موضوعاً.

وبين التقرير أن كلفة انتاج النفط الخام والغاز بلغ 3.4 مليارات دينار خلال العام المالي 2019/2020، فيما أوضح أن تكاليف الانتاج المستردة بلغت 2.8 مليار.

وأوضح أن اجمالي ما تم تحصيله من ضرائب ورسوم بلغ 529 مليون دينار في ميزانية 2019 / 2020 تشكل 28.6 بالمئة من الايرادات غير النفطية، لافتاً أن اجمالي الايرادات غير النفطية بلغت 2.1 ملياراً في ميزانية 2019/2020، مقابل 1.8 مليار في ميزانية 2018/2019 وبزيادة قدرها 300 مليون دينار. وتطرق التقرير الى وجود 286 مليون دينار واجبة التحصيل لضريبة الدخل ودعم العمالة الوطنية، بالاضافة الى 299 مليون دينار لوزارة الكهرباء والماء و95 مليون دينار لوزارة المواصلات و77.7 مليون دينار لوزارة الداخلية و32.9 مليون دينار لوزارة العدل و6.3 ملايين لوزارة الاعلام و31.1 مليونا لوزارة الصحة و647 مليون دينار مستحقة لوزارة النفط بمجموع يصل الى قرابة 1.6 مليار دينار.

وفي بيان للتقرير عن الايرادات التي تم تحصيلها للعامين 2018/2019 و2019/2020، بين التقرير الى أن جملة ما تم تحصيله من ايرادات بلغ 17.2 مليار دينار في 2018/2019 و20.5 ملياراً في 2019/2020.

ولفت أنه في الوقت الذي شكلت الايرادات غير النفطية ما نسبته 10.7 بالمئة من اجمالي الايرادات، لا يزال النفط يشكل 90 بالمئة من اجمالي الايرادات وهو ما يستوجب العمل على تنويع مصادر الدخل وتبني برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي.

عكس التوجه الإصلاحي

أفاد تقرير ديوان المحاسبة أن جهات مختصة لم تبذل الاصلاحات اللازمة لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية وتعظيم الايرادات غير النفطية وذلك بما يخالف سياسات الدولة في الاصلاح الاقتصادي.

وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة تنويع مصادر الايرادات العامة لتقليل الاعتماد على النفط بما يحقق الاستقرار في الأوضاع المالية للدولة في حال انخفاض أسعار تصدير النفط وانخفاض انتاجيته وذلك من خلال اصلاح النظام الضريبي وزيادة الايرادات الضريبية بالاضافة الى تعديل رسوم الخدمات الحكومية واعادة النظر في تسعير الاستخدامات المختلفة لأملاك الدولة.

وبين أن مصروفات العام المالي 2019/2020 بلغت 21.1 ملياراً مقابل 22.5 ملياراً مقدرة ما أسفر عن تحقيق وفر قدره 1.3 مليار.

ولفت التقرير الى أن اجمالي ما تم انفاقه في 3 سنوات بلغ 62.1 ملياراً في 3 سنوات مقابل 53 ملياراً للايرادات ليصبح العجز الفعلي 9.1 مليارات دينار خلال الأعوام 2017/2018 و2018/2019 و2019/2020.

الوظائف والإعانات

بين التقرير أن عدد الوظائف في نهاية السنة المالية 2019/2020 وفقاً للحساب الختامي بلغت بعد التعديل 252.12 ألف وظيفة للكويتيين و89.12 ألف وظيفة لغير الكويتيين، فيما بلغت الوظائف الملغاة للكويتيين بحدود 5614 وظيفة وبلغت الشواغر للكويتيين 5184 وظيفة ولغير الكويتيين 12230 وظيفة.

وبين التقرير أن الوظائف المشغولة بلغت 241360 ألف وظيفة للكويتيين و76892 ألف وظيفة لغير الكويتيين.

وأشار التقرير الى أن الاعانات بلغت 639 مليون دينار خلال العام المالي 2019/2020 بتراجع قدره 55.3 بالمئة عن السنة المالية 2018/2019 البالغة 1.4 مليار دينار وبقيمة قدرها 792 مليون دينار.

وبين أن الشركات التي لم تقم باخطار ديوان المحاسبة بالعقود التي أبرمتها والتي تجاوزت قيمتها 100 ألف دينار خلال 2019/ 2020، حيث تصدرت شركة المشروعات السياحية القائمة.

مخالفات بالجملة في العقود الاستشارية

أشار الديوان إلى وجود قصور لدى بعض الجهات الحكومية في تحديد التاريخ الفعلي لبدء سريان تنفيذ الأعمال المتفق عليها ضمن بنود الاتفاقية، وقصور دور الجهات الحكومية في تحديد المتطلبات والشروط الخاصة المتعلقة بخبراء البنك الدولي الذين تتم الاستعانة بهم لتنفيذ الاعمال. وقصور دور بعض الجهات الحكومية بتعيين افراد اتصال للعمل مع البنك الدولي ومتابعة تنفيذه للاعمال محل الاتفاق. وقصور الجهات الحكومية في اداء مهام الاشراف والمتابعة على تنفيذ بنود الاتفاقية واصدار تقارير انجاز مقابل كل دفعة. وضعف الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية والمتمثلة بعدم الحرص على ارفاق جميع المستندات المؤيدة لصرف مطالبات البنك الدولي لدراستها والتحقق منها.

152 ألف قضية

أوضح التقرير تضخم اعداد القضايا المرفوعة ضد الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة خلال فترة التكليف والتي رصدت بشأنها أحكاما نهائية حيث بلغت عدد 152090 قضية كبدت خزانة الدولة بمبالغ بلغت 118?395?944/265 مليون دينار. وصدور أحكام نهائية غير منفذة ضد الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة خلال فترة التكليف بمبالغ بلغت جملة ما أمكن حصره منها 2?115?533/630 ديناراً وهي تمثل اعباء مالية مؤجلة السداد على خزانة الدولة. وبلغ إجمالي عدد القضايا المرفوعة ضد الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة والمنظورة أمام القضاء خلال فترة التكليف عدد 30758 قضية تبلغ جملة ما تم حصره من مطالباتها المالية 333?133?225/501 دينار. وأوضح وجود ثغرات بعض التشريعات القديمة نسبياً والتي لم يتم تحديثها حتى الآن بما يتناسب مع التطور التشريعي في الدولة، ما ترتب عليه خسارة الدولة لبعض القضايا المرفوعة عليها من قبل الغير.

5.6 مليارات دينار سُحبت من الاحتياطي العام

أشار التقرير إلى أن المسحوبات من الاحتياطي العام خلال الفترة من 2019/4/1 الى2019/12/31 ، بلغت ما مجموعة 5?589 ملايين دينار، مقابل اجمالي مسحوبات بلغت 2?325 مليون دينار خلال السنة المالية 2019/2018 .

4.5 مليارات دينار إجمالي الدين العام

أشار التقرير إلى أن اجمالي الدين العام 4?513?5 ملايين دينار في 13/12/2019 وبانخفاض بلغ 900 مليون دينار عن اجمالي الدين العام في 30/6/2019 والبالغ 5?413?5 ملايين دينار نتيجة انتهاء مدة سريان قانون الدين العام واستحقاق سندات خلال الفترة من 30/6/2019 وحتى 31/12/2019 بتلك القيمة. كما انخفض صافي أصول الاحتياطي العام إلى 18?241 مليون دينار في 31/12/2019 وبانخفاض يبلغ 5?948 ملايين دينار وبنسبة انخفاض 24?59 في المئة من صافي قيمة الأصول في 31/3/2019 والبالغة 24?189 مليون دينار.