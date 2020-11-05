مال وأعمال

رداً منه على قانون الدين الدين العام، اشار التقرير إلى انه لم يتبين له من خلال ما تم توفيره من بيانات ارفاق دراسة فنية صيغ على ضوئها هذا القانون تمكن الديوان من ابداء رأيه، ونظراً للظروف الحساسة التي تمر بها المالية العامة للدولة وانخفاض اسعار النفط وتراجع الايرادات وتفاقم العجز المتوقع في السنة المالية 2020/2021 والجهود التي تبذل لمواجهة جائحة كورونا فلا سبيل على الدولة، الا توفير موارد اخرى جديدة منها الاقتراض ولكن تحت وجود ضوابط وعمل حزمة من الاصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية حسب ما أشار له الديوان بتقاريره الصادرة عن متابعة السندات لسداد العجز بالموازنة العامة للدولة. وأشار الى بعض الجوانب التي تتضمن بعض القصور في القانون المقدم منها كاعادة النظر بنسبة الناتج المحلي الاجمالي والمحددة بـ 60 % لعدم جدواها كمقيد من سقف الاقتراض نظراً لزيادته عن المبلغ المحدد بالقانون وهو 20 مليار دينار. وتطرق مشروع القانون إلى استخدام الادوات الاسلامية «كالصكوك» في عملية الاقتراض مع العلم بانه وافق مجلس الوزراء على قانون خاص للصكوك ما سيزيد من الحدود القصوى بمبالغ الاقتراض فيما لو أقر القانونين المعروضين على المجلس. وأوضح التقرير قيام الجهات الحكومية خلال السنتين الماليتين 2017/2018، 2018/2019 بالصرف تجاوزا على اعتمادات بنود ميزانية الوزارات والادارات الحكومية بلغ ما امكن حصره منها ما جملته 480?066?187/644 دينار نتيجة لعدم التقيد بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي جاءت تطبيقاً لما ورد المادة «146» من دستور الكويت بخصوص وجوب اصدار القانون لاي مصروف غير وارد في الميزانية او زائد على التقديرات الواردة فيها.

