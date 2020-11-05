مال وأعمال

1- تضافر الجهود من قبل الجهات المعنية وتطبيق توصيات وكالات التصنيف الائتماني للعمل على رفع التصنيف الائتماني للكويت والذي تم تخفيضه من قبل وكالة ستاندرد آند بورز الى مستوياته الاولي والمحافظة على تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانية الأخرى الحالية (وكالة فيتش، وكالة موديز).

2- التأكيد على اجراء التنسيق بين وزارة المالية والجهات الاخرى المعنية بالدين العام للكويت ومع مؤسسة البترول الكويتية في عمليات الاقتراض التي يعقدها لتمويل مشاريعه الرأسمالية وفقاً لما اشار اليه قرار مجلس الوزراء لتلافي أية أضرار قد تصيب الدولة بشكل عام.

3- اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الموارد المالية لسداد الشريحة الأولى من القرض العالمي والتي ستستحق في مارس 2022 وكذلك السندات المحلية الأخرى.

4- تحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة للدولة لتعزيز موارد حساب الاحتياطي العام بما يؤدي الى اعادة بنائه.

