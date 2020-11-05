مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر امس وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، ويرافقها أحمد الموسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة، د. مبارك العازمي نائب المدير العام بالقوى العاملة، سلطان الشعلاني نائب المدير العام للعمالة الوطنية، بدر الفوزان المستشار، ومحمد بوحمد من مكتب الوزير، وقد حضر اللقاء ومصعب النصف عضو مجلس ادارة الغرفة ورباح الرباح مدير عام الغرفة، وماجد جمال الدين مستشار الغرفة وحمد جراح العمر نائب مدير عام الغرفة.

وقد عبر الصقر عن سعادته بعقد هذا اللقاء الذي يأتي في سياق التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لبحث ومناقشة المواضيع الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاصات وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية.

كما أعرب عن رغبته في تعميق الحوار مع القطاع الخاص، خاصة وأن منهجها العلمي المستند الى الرقم والتحليل قد ظهر واضحاً في مقاومتها لموضوع التعديلات المطروحة على قانون العمل في القطاع الأهلي، وقد تمت مناقشة القرار الاداري 520 لسنة 2020 بتحديد سن العمل 60 عاماً، وبحث آلية قدوم العمالة الى الكويت مباشرةً لتسهيل اثار جائحة كورونا على الشركات الكويتية.

واشار الصقر الى ضرورة التعاون المباشر من خلال التشاور مع القطاع الخاص بالكويت، واكد ان الغرفة على اتم استعداد لبذل الجهد لتحقيق النتائج المرجوه لهذا التعاون.

ومن جهتها أعربت الوزيرة عن سعادتها لعقد هذا اللقاء مؤكدة حرصها على ضرورة التعامل الفعال مع القطاع الخاص في عدة مواضيع ذات الصلة بالتنمية والاقتصاد.

وأوضحت العقيل بأن الوزارة تضع ضمن أولوياتها عدة مواضيع ذات صلة مباشرة في تطور الاقتصاد المحلي منها تطوير قانون الخصخصة، والبدائل الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل. وقد تم خلال اللقاء طرح عدة مواضيع للمناقشة مع العقيل وعن الثقة المطلقة بجهود الوزارة على مختلف الأصعدة، كما أعربت العقيل عن ثقتها بأن القطاع الخاص يحشد كل امكاناته لتقديم ما يقتضيه الواجب ومصلحة البلاد. وفي نهاية اللقاء تم التوافق على تعميق قنوات التعاون والتشاور بين الوزارة والغرفة، وكرر الصقر شكره للوزيرة العقيل وتقدير الغرفة الكبير لزياراتها وموضوعية طرحها.

