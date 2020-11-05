مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي نتائجه المالية لفترة الربع الثالث المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث بلغ اجمالي الايرادات التشغيلية 103.3 ملايين دك، ووصل صافي الايرادات الى 53.5 مليون دك. وقد سجل البنك خسارة صافية بمبلغ 7.9 ملايين دك بالمقارنة مع صافي ربح بمبلغ 15.4 مليون دك عن الفترة ذاتها من عام 2019، ويعود ذلك الى انخفاض أسعار الفائدة بالاضافة الى المخصصات الكبيرة التي قام البنك بتجنيبها نتيجة لتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وزادت القروض والسلفيات بمبلغ 107 ملايين دك لتصل الى 3.3 مليارات دك. كما ارتفعت ودائع العملاء بمبلغ 89 مليون دك لتصل الى 3.3 مليارات دك. وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة 5.4%، وهي مغطاة بضمانات كافية وصلت نسبتها الى 126%. وحافظ البنك على معدل جيد لكفاية رأس المال بلغ 18.74%.

وفي تعقيبه على هذه البيانات المالية، صرح طلال محمد رضا بهبهاني، رئيس مجلس ادارة البنك الأهلي الكويتي قائلا: «لقد أدت الاجراءات الحكومية غير المسبوقة التي تم اتخذها للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) سواء على المستوى الدولي أو المحلي الى توقف الأعمال بشكل عام، حيث تأثرت العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية من هذه الاجراءات الصارمة، والتي شملت بعض عملاء البنك مما اضطر البنك الى أخذ مخصصات اضافية على محفظة القروض. ومع ذلك، فان البنك الأهلي الكويتي مازال يتمتع بوضع مالي قوي ولديه معدل جيد لكفاية رأس المال. ولدينا القدرة على مواجهة أي تحديات قد تظهر في المستقبل. كما يواصل البنك الأهلي الكويتي اعطاء الأولوية لخدمة عملائه مع المحافظة على المرونة التشغيلية خلال فترة هذه الجائحة، ومع اعادة الافتتاح التدريجي لمختلف القطاعات ودخولنا في المرحلة الجديدة من النشاط الاقتصادي. ورغم أن غالبية مجالات الأعمال قد تأثرت سلبًا بهذه الجائحة، الا أن اتخاذ الاجراءات السريعة والقرارات السليمة قد ساهم في تعزيز أداء البنك وتجاوز حالة عدم اليقين المستمرة بالنسبة للوضع الاقتصادي. ونحن مجهزون جيدًا للتعامل مع مجموعة متنوعة من السيناريوهات ونعمل بشكل جدي وعملي لادارة أي مخاطر قد تواجهنا في المستقبل».

أضاف عبد الله السميط، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، قائلا: لقد أدى الاضطراب الناجم عن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) الى تباطؤ اقتصادي ومعوقات اجتماعية لم يشهدها العالم من قبل. الا أن ذلك قد ساهم أيضًا في تسريع عمليات الابتكار في كافة مجالات الصناعة المصرفية. وكان البنك الأهلي الكويتي في مقدمة المبادرين، حيث تعاون مع كافة أصحاب الأعمال لتقديم حلول مبتكرة تعزز من استراتيجيته للتحول الرقمي وتوفر الدعم اللازم للعملاء والموظفين والشركاء من خلال تقديم جميع الخدمات المصرفية دون انقطاع خلال هذه المرحلة الصعبة.

وقد ظهرت القيمة الحقيقية لتركيز البنك الأهلي الكويتي المستمر على الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا، حيث نجح البنك في مواصلة عملياته دون عوائق أو انقطاع من خلال تطبيقات التكنولوجيا الرقمية المتطورة. ومع وجود موظفين أكفاء في وحدات الأعمال الرئيسية والذين تم تجهيزهم بشكل جيد للعمل من المنزل، أصبحت امكانيات الوصول لتنفيذ العمليات المصرفية الرئيسية والمبيعات بما في ذلك أعمال الموارد البشرية سهلة ومتاحة مع المحافظة على أعلى معدلات الأمان من خلال التدابير المشددة التي اتخذها البنك في مجال الأمن السيبراني.

