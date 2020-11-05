مال وأعمال

حافظ البنك الأهلي الكويتي على تصنيفه الائتماني من وكالة موديز انفستورز سيرفيس بالدرجة A2 مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وتصنيفه بالدرجة A+ من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وهذا التصنيف يعكس المركز القوي لرأسمال البنك، وقدرته على تحقيق الايرادات، والتمويل المستقر وتوفير مصادر السيولة. ويحافظ البنك على التزامه التام بتعليمات بنك الكويت المركزي. كما أن البنك الأهلي الكويتي يعتبرا واحدا من بين ثلاثة بنوك كويتية تم تصنيفها من قبل مجلة «جلوبال فاينانس» ضمن قائمة «أفضل عشرة بنوك آمنة في الشرق الأوسط».

