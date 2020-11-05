مال وأعمال

سيطر التباين على أداء البورصة مع نهاية تعاملات جلسة الامس نتيجة موجة جني الارباح على الاسهم القيادية التي قادت البورصة خلال جلستي الاثنين والثلاثاء وذلك مع عودة الحديث عن اغلاق جزئي في بعض المناطق وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا. واشار محللون الى ان هذا التباين ساهم في ان تحقق البورصة ربحية لا تتجاوز مليون دينار في القيمة السوقية للبورصة. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشر السوق العام 2?17 نقطة ليبلغ مستوى 5465?88 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?05 في المئة، وكما تراجع المؤشر الأول بنسبة 0.13% بينما ارتفع الرئيسي و«رئيسي 50» بنسبة 0.19% و0.27% على الترتيب.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 8?10 نقطة ليبلغ مستوى 4339?44 نقطة بنسبة صعود بلغت 0?19 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 79?6 مليون سهم تمت عبر 3048 صفقة نقدية بقيمة 4?6 ملايين دينار (نحو 16?5 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 7?9 نقاط ليبلغ مستوى 6034?36 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0?13 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 117?01 مليون سهم تمت عبر 6927 صفقة بقيمة 47?5 مليون دينار (نحو 171 مليون دولار).

