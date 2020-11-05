مال وأعمال

أصدرت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تقريرها السنوي الخامس للسنة المالية (2019-2020) والذي تضمن انجازات وأنشطة الهيئة ومشروعاتها المنفذة خلال العام المذكور.

وقالت «الهيئة» في بيان صحافي انها استقطبت استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية (2019-2020) بلغت نحو 115.8 مليون دينار (نحو 378 مليون دولار).

وأضاف البيان أن حجم الاستثمارات المباشرة الموافق عليها ارتفع بذلك تراكميا منذ باشرت «الهيئة عملها» في مطلع يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2020 الى نحو 1.075 مليار دينار (نحو 3.5 مليارات دولار) وردت من 21 جنسية مختلفة وشركاء محليين. وذكر أن هذه الاستثمارات تركزت في قطاع الخدمات وشملت عدة أنشطة حيوية منها نظم المعلومات وخدمات النفط والغاز والانشاءات والتدريب والصحة والطاقة.

وبين أن اجمالي الانفاق لهذه الكيانات الاستثمارية في الاقتصاد المحلي قد بلغ نحو 458.1 مليون دينار كويتي (نحو 1.495 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير 2015 وحتى نهاية ديسمبر 2018.

وقال البيان ان «الهيئة» واصلت العمل على تحسين نموذج خدمة المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مسجلة تعاملا مع 204 مستثمرين فعليين ومحتملين خلال فترة التقرير. ولفت الى أن «الهيئة» فعلت التعاون القائم مع بنك الكويت المركزي لضمان انتظام رصد بيانات الاستثمار المباشر وعكسها في ميزان المدفوعات لاعطاء الصورة الحقيقية عن واقع الاستثمار في البلاد.

وذكر أن فترة التقرير شهدت تحسن وضع الكويت في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي اذ دخلت الكويت للمرة الأولى ضمن قائمة الدول العشر الأكثر تنفيذا للاصلاحات في بيئة الاعمال. وأفاد أن رصيد الكويت ارتفع في المؤشر (+ 4.8) نقاط ليبلغ 67.4 نقطة مقارنة بالعام الذي سبقه كما قفز ترتيبها 14 مرتبة في 2020 عما كان عليه في مؤشر 2019 متوجا بذلك الجهود الوطنية المتواصلة والتنسيق المستمر الذي تقوم به «الهيئة» في اطار رئاستها للجنة الدائمة لتحسين بيئة الاعمال وتعزيز التنافسية في الكويت بعضوية جهات الاختصاص الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

