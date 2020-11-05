مال وأعمال

أظهرت البيانات المالية لشركة المعادن والصناعات التحويلية تراجع خسائر الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3.9% على أساس سنوي.

وبحسب نتائج الشركة للبورصة ، بلغت خسائر الفترة 780.15 ألف دينار (2.56 مليون دولار)، مقابل خسائر بقيمة 811.98 ألف دينار (2.66 مليون دولار) للتسعة أشهر الأولى من عام 2019. وقالت الشركة في بيان للبورصة ان تراجع الخسائر خلال فترات المقارنة يعود الى انخفاض كلفة شراء المواد الخام مما أدى الى انخفاض كلفة البضاعة المبيعة وهو ما انعكس على نتائج الشركة بالربع الثالث بتحقيق أرباح صافية.

