مال وأعمال

اعلنت الادارة الجديدة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اليوم عن أداء المؤسسة الاستثماري للربع الثاني من السنة المالية 2020/2021، محققة أرباحا بلغت 4.7 مليارات دولار أميركي للفترة من 1 يوليو الى 30 سبتمبر 2020 وبنمو 611% عن نفس الفترة من العام الماضي، ليبلغ اجمالي الأرباح المحققة في النصف الأول من هذا العام 12.1 مليار دولار وبنمو يبلغ 362% عن نفس الفترة من العام الماضي وهو أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة.

وقال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشعل عبدالعزيز العثمان: « تشهد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطورا مستمرا في أعمالها على مختلف الأصعدة، ويأتي الأداء القياسي الذي أعلنا عنه اليوم بعد اعادة بناء قطاع الاستثمار بالكامل وتحديث اجراءات وسياسات وحوكمة الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية، كما هو مدعوم بتحسن الأسواق العالمية بالاضافة الى عدة عوامل داخلية أساسية أخرى، وعلى رأسها العمل الذي يقوم به أحد أكبر الفرق الاستثمارية في الكويت، هذا الفريق الذي يضم أكثر من 100 كويتي متمرس ينفذ استراتيجية حصيفة بقيادة الادارة التنفيذية ويعمل بقرارات وسياسات لجنة الاستثمار في المؤسسة والتي منذ اعادة تشكيلها وتطوير عملها في 2017 حرصت على اتباع استراتيجية استثمارية واضحة تهدف الى تحقيق عوائد مجدية بمعدل مخاطر منخفض والتعامل مع أفضل شركات ادارة الأصول».

ومن الجدير بالذكر أن عملية اعادة هيكلة المؤسسة قد بدأت مطلع 2017 من خلال اعادة هيكلة قطاع الاستثمار عبر توسعة حجم الفريق الاستثماري وتعزيزه بخبرات استثمارية كويتية لاعادة بناء القطاع ومحفظة المؤسسة الاستثمارية ووضع اجراءات عمل مؤسسية وفق أفضل الممارسات العالمية، بالاضافة الى تقديم الدعم المستمر واللامحدود للسلطات المعنية بالتحري والتتبع لجميع الاستثمارات السابقة.

من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون الاستثمار والعمليات في المؤسسة رائد النصف: «اليوم أعلنا عن أفضل أداء استثماري للربع الثاني في تاريخ المؤسسة، والذي تلا الأداء القياسي في الربع الأول، هذا الأداء المتميز على الرغم من تقلبات السوق الناتجة عن جائحة كوفيد- 19، جاء نتيجة للاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها «لجنة استثمار أموال المؤسسة» وطبقت من قبل الادارة التنفيذية وذلك من خلال الاستعانة بأكبر شركات الاستشارات العالمية لوضع استراتيجية جديدة لتوزيع وتنويع الأصول وما يتبعها من عملية تخفيض نسبة النقد في المؤسسة مما يساعد على تحقيق العائد المستهدف بأدنى نسبة مخاطر ممكنة، ومن أهداف هذه الاستراتيجية استقطاب المهارات المهنية الكويتية والمحافظة عليها، وتتم مراجعة هذه الاستراتيجية بشكل دوري للأخذ بالاعتبار تطورات الأسواق العالمية».

