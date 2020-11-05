مال وأعمال

1- برنامج اعادة بناء قطاع الاستثمار والذي شمل:

الغاء مركزية القرار الاستثماري واستبداله باجراء مؤسسي وادخال معايير دولية وضوابط حوكمة صارمة وسياسة استثمارية حصيفة.

تحديث استراتيجية استثمار أموال المؤسسة حسب أنواع الأصول الاستثمارية والتوزيع الجغرافي الأمثل من خلال الاستعانة باحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة بدراسات التوزيع الاستراتيجي للأصول.

صدور أول دليل لتنظيم قواعد اختيار ممثلي المؤسسة في الجهات المستثمر بها.

صدور أول دليل لتنظيم قواعد عمليات بيع ملكيات المؤسسة المباشرة وغير المباشرة في الشركات غير المدرجة في السوق المحلي.

صدور أول دليل متكامل لتنظيم قواعد وبرامج الاستثمار العامة منذ عام 1998.

2- برنامج التطوير الرقمي، توفير 71% من مجمل خدمات المؤسسة الكترونية حتى الآن.

3- برنامج الحوكمة، انشاء ادارة الحوكمة والالتزام، وهي ادارة رقابية تتبع المدير العام مباشرة في الهيكل التنظيمي، وتعمل على تطبيق مواثيق وأدلة سياسات واجراءات الحوكمة والتحقق من وجود الأدوات والضوابط اللازمة لذلك.

4- برنامج التدريب، اعادة تدريب الموظفين على تنفيذ جميع عمليات المؤسسة بهدف تعزيز ورفع كفاءة العمليات.

