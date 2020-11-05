مال وأعمال

قام البنك الأهلي المتحد أمس الأربعاء باجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الاسلامي، حساب السحب على الجوائز الاسلامي الأول في الكويت والحاصل على «جائزة أفضل برنامج ادخار فى الكويت للعام 2019» من مجلة بانكر ميدل ايست المرموقة، وذلك نظرا للعديد من المميزات التى ينفرد بها، حيث يقدم لعملائه أكبر عدد من فرص للفوز على مدار العام من خلال ما يزيد عن 800 جائزة سنويا واستطاع أن يعيد رسم حياة الآلاف من الرابحين من سعداء الحظ.

وأسفر السحب عن حصول 20 فائزا على 1000 دينار لكل منهم : عبدالله صنت العتيبي ، وخاتون علي الحداد، وفلاح سعود النمران، ليلى طاهر بوحمد، وسعاد محمد باقر، ولولوة جابر الجابر، وطارق محمد فاتح الدين، وريم سالم الشهاب، وحسين فهد العازمي، وحسين علي بوعباس، وقدرية عبدالرزاق أحمد، وصالح بن صفر، وبابو جان، ومنيفة مساري الحربي، وعبدالوهاب عبدالله الوزان، وخضير أحمد القاضي، ويوسف عبدالعزيز المريخي، وصباح عيد العقاب، ونجيبة سلطان راضي، ومحمد نبي خان محمد.

والجدير بالذكر، أن سحوبات الحصاد تتضمن العديد من الجوائز التي من بينها جائزة قيمتها 100 ألف دينار في كل من العيدين. وتبقى الجائزة الربع سنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار أهم ما يطمح اليه العملاء لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم. كل ذلك مع وجود سحب شهري على جائزة بقيمة 100 ألف دينار، بالاضافة الى 20 جائزة أسبوعية بقيمة ألف دينار لكل رابح.

وبالاضافة الى هذه الباقة من الجوائز الجذابة، يحظى العملاء بأرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة ضمن هذا الحساب، وهو ما يجعل حساب الحصاد الاسلامي مفيدا للأسرة وللراغبين في التوفير بوجه عام من خلال تحقيقه للعديد من المميزات سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل مما يقابل باستحسان وتقدير مختلف العملاء سواء الجدد أو الحاليين. اضافة الى ذلك، لأول مرة في الكويت، تم تقديم «سحب الأفضلية» الربع سنوي بقيمة 25 ألف دينار حصريا للعملاء الذين لم يفوزوا بأي من جوائز الحصاد الاسلامي خلال السنوات الخمس الأخيرة بشرط مرور عام على فتح حساباتهم وتتيح كل 50 دينارا في حساب العملاء ضمن هذه الفئة فرصة واحدة للمشاركة في السحب.

