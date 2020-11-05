مال وأعمال

تحول النفط للهبوط بعدما شكك الرئيس الأميركي بنزاهة الانتخابات رغم عدم الانتهاء من فرز ملايين الأصوات كما لا يتوقع إعلان النتائج النهائية قبل عدة أيام.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 15 سنتا ما يعادل 0.4 % إلى 37.51 دولاراً للبرميل ببعدما تقلب السعر صعودا معظم الجلسة في آسيا. وهبط خام برنت 8 سنتات ما يوازي 0.2 % إلى 39.63 دولاراً بعدما جرى تداوله بين 39.85 و40.80 دولاراً.

ودعمت الأسعار في وقت سابق بيانات معهد البترول الأميركي والتي أظهرت انخفاضا حادا للمخزونات الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات البنزين.

