مال وأعمال

استقبل وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار برئاسة عبدالعزيز الدغيشم ونائب الرئيس عماد حيدر وامين السر رياض الشرهان ومنسق الشؤون الإدارية وعضو مجلس الإدارة مبارك الشمري ورئيسة اللجنة الإعلامية عضو مجلس الإدارة هنادي السلمان حيث رحب بأعضاء مجلس الإدارة موجها الشكر للاتحاد الكويتي على تعاونه الكبير بالفترة السابقة وما أمر عنه من تنظيم لمهنة الوساطة والسوق العقاري.

وصرح نائب رئيس الاتحاد عماد حيدر بان مساهمة الاتحاد في شأن يهم الوسطاء في ظل التعاون التام مع وزارة التجارة شيء إيجابي ويرحب الاتحاد بالقرار الوزاري رقم 164/2020 حيث منح القرار الوزاري صلاحيات عديدة لاتحاد الوسطاء في تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتنظيم السوق العقاري ومنع الدخلاء من مزاولة مهنة الوساطة ويعتبر القرار الوزاري قرار مدروس شامل ويعالج العديد من مشاكل مهنة الوساطة وسوق العقار ويضع الاتحاد موضع المساهم مع الوزارة والمنظم للمهنة.

وحث الوزير مجلس ادارة اتحاد الوسطاء على المزيد من التعاون والتواصل مع إدارات الوزارة المعنية بالعقار ويأمل بان يكون المجلس الحالي مثل المجلس السابق في العمل والتنسيق على تنظيم مهنة الوساطة وتنظيم سوق العقار مع وزارة التجارة وان باب الوزارة دائما مفتوح في أي وقت للتواصل مع الاتحاد لتطوير السوق العقاري الأمر الذي يصب في خدمة الوطن والمواطن والاقتصاد.

والتقى أعضاء مجلس إدارة اتحاد وسطاء العقار وكيل وزارة التجارة والصناعة عبدالله العفاسي حيث شدد الوكيل بأن على الوسطاء مساعدة الوزارة فيما يخص مهنة الوساطة العقارية ولا يتم أي تطوير او تنظيم من دون مساعدة ومعاونة الوسطاء انفسهم مع الوزارة يدا بيد لتضاعف الجهود في رقابة السوق العقاري ومنع الدخلاء من مزاولة اعمال الوساطة وان هناك عقوبات رادعة وشديدة على كل من يخالف اللوائح والقوانين وسيتم سحب الدفاتر ورفع قيد التراخيص.

وأضاف العفاسي باننا الآن في بداية العهد الجديد للكويت وسوف تكون فترة مكملة لما سبق ويلزم لها عمل وتنظيم ما يعود على سوق العقار بالتطور.

كما قام أعضاء مجلس إدارة اتحاد وسطاء العقار بزيارة الوكيل المساعد محمد العنزي وتقدموا له بالشكر الجزيل والعرفان اصالة عنهم ونيابة عن الوسطاء أعضاء الاتحاد على حسن التعاون والتواصل مع الاتحاد وثمرة هذا التعاون كان التوقيع على اتفاقية التفاهم مع إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب حيث وقعها ممثلا عن الاتحاد فيصل الشرهان الرئيس السابق للاتحاد، وهذه الاتفاقية هي نتاج عامين من العمل والمواصلة بين الاتحاد والإدارة.

وصرح العنزي بأن هذه هي الخطوة الأولى فيما يخص تنظيم مهنة الوساطة وسوق العقار والشأن العقاري من قرارات واتفاقيات أما عن الخطوة الثانية سيتم تنظيم مهنة التقييم العقاري ووضع ضوابط واسس للتقييم والمقيمين العقاريين والخطوة الثالثة تتعلق بقطاع التطوير العقاري.

وأوضح أنه سيتم منح مكاتب الوسطاء سنة لتعديل أوضاعهم قبل التعرض للجزاءات القانونية ومنها شطب المكاتب وسحب التراخيص والغائها وذلك في اطار تنظيم مهنة الوساطة العقارية.

