مال وأعمال

قام أعضاء مجلس الإدارة بزيارة إدارة التسجيل العقاري والاجتماع مع مدير الإدارة جاسم الفودري حيث رحب بمجلس إدارة الاتحاد الجديد حيث أوضح أن معلومات الاتحاد وقاعدة البيانات لديه كانت مفيدة جدا في منع دخلاء مهنة الوساطة وتسهيل إجراءات التسجيل العقاري ومعرفة مشكلات وشكاوى المواطنين والوقف على بعض المشاكل وحلها مثل فصل محافظة الاحمدي عن محافظة مبارك الكبير بالتسجيل العقاري ما كان له الأثر الكبير في تسهيل المعاملات واختفاء الازدحام وتراكم الطلبات ، كما صرح الفودري بأنه تم تطوير خدمة «الاون لاين» عبر الانترنت وخدماتها في مجال التسجيل العقاري وعما قريب سيتم تطوير الخدمات المرتبطة باستخراج شهادة الاوصاف وكتاب التحديد من بلدية الكويت وربطها مع إدارة التسجيل العقاري ونعمل بكل جهد لتطبيق سياسة النافذة الواحدة لمعاملات التسجيل العقاري قريبا وستكون نقلة نوعية لخدمة المواطنين ، كما أضاف أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بان خدمة «الاون لاين» هي خدمات متطورة وتنقلنا للأمام رغم وجود بعض الملاحظات من خلال التطبيق وكفاءة الأداء وبالجهد البسيط يمكن لخدمة «الاون لاين» أن تكون افضل وأكثر فاعلية وتطوراً ونقلة نوعية حقيقية للكويت.

