مال وأعمال

أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» بالتكليف- عبد الوهاب الرشود، الى أن مصادر الارباح حتى نهاية الربع الثالث للعام 2020، تمثلت بصفة رئيسة في بنود الايرادات من الانشطة المصرفية الأساسية للبنك، حيث زاد صافي ايرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020 ليصل الى 450.5 مليون دينار بنسبة نمو 13.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما زاد صافي إيرادات التشغيل ليصل الى 401.8 مليون دينار بنسبة نمو 2.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأضاف الرشود خلال مقابلته مع تلفزيون CNBC العربية، ان الإسهامات من الكيانات التابعة الخارجية في صافي أرباح المساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2020، بلغت حوالي 51.4 %، منها نحو 41.4 % من «بيتك-تركيا»، منوها بأن المحفظة التمويلية في «بيتك تركيا» تتمتع بوضع جيد ومستقر ومتوازن بين الليرة التركية والعملات الأجنبية الرئيسة.

وفيما يتعلق بالتخارجات، قال الرشود انه نظرا لظروف انتشار جائحة كورونا وانعكاس تداعياتها السلبية على الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي، وبالرغم من انخفاض التخارجات حتى نهاية الربع الثالث عن الخطة الموضوعة، الا ان البنك استطاع تحقيق تخارجات بمبلغ 21.4 مليون دينار تقريبا والتي نتج عنها صافي أرباح بمبلغ 1.5 مليون دينار مقابل أرباح بمبلغ 24.6 مليون دينار عن نفس الفتره من العام السابق.

وأكد أن التخارجات من الأصول غير الاستراتيجية يأتي ضمن استراتيجية «بيتك» في التركيز على العمل المصرفي الاساسي والتخارج من الاستثمارات غير الاستراتيجية التي تستهلك من راس المال ولا تتماشى مع سياسة الاستدامة في تحقيق الارباح.

يذكر أن «بيتك» حقق صافي ارباح للمساهمين حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2020، قدرها 101.2 مليون دينار، بنسبة انخفاض 46.9% عن نفس الفترة من العام السابق. وزاد صافي ايرادات التمويل بنسبة 13.9% الى 450.5 مليون دينار. وزاد اجمالي الموجودات بنسبة 8.1% لتصل الى 21.0 مليار دينار. وزادت مدينو التمويل بنسبة 8.5% لتصل الى 10.1 مليارات دينار. وزادت حسابات المودعين بنسبة 10.0% لتصل الى 14.9 مليار دينار.

